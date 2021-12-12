Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: юные фанаты Call of Duty и отзывы в Steam
Источник:24 канал
Пользователи Reddit на этой неделе создали немало интересных работ, а мы собрали лучшие. Они показали, как выглядят юные фанаты Call of Duty, а также посмеялись с отзывов в Steam.
На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: ремастер Red Dead Redemption 2 и "вечный" Skyrim
10 место – Годы идут
Количество лайков – 7 тысяч
Автор – totallynotkairan
Последний босс, когда ты был ребенком
Тот же босс, когда ты уже взрослый
9 место – Легко узнать
Количество лайков – 11 тысяч
Автор – soupcat
Нормальные люди на собрании:
Геймеры на собрании:
8 место – Попади в меня, если сможешь
Количество лайков – 15 тысяч
Автор – Ukiwuki
7 место – А разве что-то произошло?
Количество лайков – 21 тысяча
Автор – AIMBOT02
6 место – Похоже на правду
Количество лайков – 28 тысяч
Автор – HmmLoki
Юные поклонники Call of Duty, рассказывающие о своих развлечениях с чьей-то матерью
5 место – Взрослые игры
Количество лайков – 37 тысяч
Автор – Lokuaiya
Теперь, когда мы женаты…
Мы можем сделать что-нибудь веселое…
Для чего нужно два человека...
4 место – Показалось
Количество лайков – 48 тысяч
Автор – Wannaknowthisfilm
3 место – Классические отзывы в Steam
Количество лайков – 69 тысяч
Автор – SrGrafo
– Может, мне стоит попробовать New World
– Поверь мне, не надо
– Хорошо, тогда, может быть, мне стоит попробовать Final Fantasy XIV
– Не надо
2 место – "Ошибка" локализаторов
Количество лайков – 83 тысячи
Автор – SynergyRamoz
Американская версия: "Miles"
Версия для остального мира: "Kilometers"
1 место – "Трогательная" история
Количество лайков – 98 тысяч
Автор – CumbersomeNugget
Какая трогательная история!!
Маленький мальчик из Таиланда мечтал получить консоль Nintendo Switch. Из-за плохих финансовых условий он изготовил собственную с помощью картона и маркеров. Его отец снял все это на видео, а затем выложил его в социальных сетях. После того, как эта запись стала вирусной, ее увидел генеральный директор Nintendo, который лично поехал в Таиланд и отсудил у парня 2,5 миллиона долларов за нарушение авторских прав.