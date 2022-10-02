Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: ошибки молодости и Супер Огурец

На платформе Reddit геймеры продолжают делиться забавными мемами, на этот раз среди самых смешных оказались шутки об ошибках молодости и Супер Огурце. Эти и другие интересные мемы – в материале.

Раздел "gaming" на Reddit является средоточием древнего как мир искусства – изготовление мемов. Самые забавные из них на этой неделе, собрал в кучу для вас 24 канал.

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10 место – Наконец, пятница

Количество лайков – 13.2 тысяч

Автор – PUSClFER

9 место – Ошибки молодости

Количество лайков – 15.7 тысяч

Автор – fredrikomfg

8 место – Это место выглядит действительно знакомым

Количество лайков – 18.1 тысяч

Автор – _dudepare_

7 место – Марио по возвращении из Smash Bros.

Количество лайков – 23 тысячи

Автор – cannonbreedart

6 место – 20 лет эволюции Лары Крофт

Количество лайков – 34.2 тысячи

Автор – CouchPotatoFamine

5 место – Ей, без жалоб тут!

Количество лайков – 42.3 тысячи

Автор – TheVirtualBomb

- Ха-ха, Xbox Series X все еще в магазинах только поэтому его никто не хочет, все хотят PS5.

- Я, у которого Xbox One, думаю об апгрейде

4 место – "Случайно оставил свою коробку Series X под прямым солнечным светом, что позволило мне заглянуть в альтернативную реальность, где Xbox и PlayStation поменялись фирменными цветами."

Количество лайков – 51.7 тысяча

Автор – BENJALSON

3 место – Теперь все стало на свои места

Количество лайков – 62 тысячи

Автор – TwoWayTicket22

2 место – Серйозно?

Количество лайков – 68.5 тысяч

Автор – weightyflicker89

– Я попал в кораблетрощу и меня вымыло сюда на берег три года назад…

*Антический город позади*

1 место – Очень странный квест...

Количество лайков – 87.5 тысяч

Автор – DFWV

Нужна помощь

ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕВУШЕК: псс… Мне нужен Супер Огурец… ну ты знаешь для чего он. Сохрани это в секрете, окей? – Хейли

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