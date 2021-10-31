Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: полиция с GTA и идеальный костюм на Хэллоуин

На этой неделе пользователи Reddit создали немало интересных и оригинальных работ, а мы собрали для вас самые лучшие. Геймеры нашли идеальный костюм на Хэллоуин, а также показали, как работает "доблестная" полиция из GTA: San Andreas.

На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: моды для God of War и историческая точность Ubisoft

10 место – Похоже, у кого-то проблемы

Количество лайков – 16 тысяч

Автор – Macroc0sM

Я, когда загрузил бесплатно тысячу игр:

Я, когда ФБР выбивает мою дверь:

9 место – Обычная игра в Mortal Kombat

Количество лайков – 20 тысяч

Автор – ImPrettyWhack

Мой брат: привет, хочешь сыграть в Mortal Kombat? Я могу выиграть ИИ на очень высоком уровне сложности!

Также мой брат, когда я победил его, беспорядочно нажимая кнопки:

8 место – Классический стелс

Количество лайков – 21 тысяча

Автор – Battles_45

Игра: эту миссию нужно проходить в стелсе, убедитесь, что вас не заметил враг

Я:

7 место – Когда нужно учиться

Количество лайков – 34 тысячи

Автор – ImPrettyWhack

Когда вы впервые играете в олдскульную RPG и открываете инструкцию на 400 страниц:

– Я должен отдохнуть сейчас. Я устал читать.

6 место – Идеальный костюм на Хэллоуин

Количество лайков – 46 тысяч

Автор – iH8PoorPpl

5 место – Интересный вариант известного мема

Количество лайков – 50 тысяч

Автор – AskinggAlesana

Мы выиграем, сынок?

4 место – И так уже несколько лет

Количество лайков – 65 тысяч

Автор – Temporary_Noise_9123

Сотрудник: какие планы по новой FIFA?

Electronic Arts: переименовать папку

3 место – Казуальные?

Количество лайков – 74 тысячи

Автор – Appointment-Funny

2 место – Кат-сцена, которая "исцеляет"

Количество лайков – 75 тысяч

Автор – _Xyreo_

1 место – "Доблестная" полиция из GTA: San Andreas

Количество лайков – 87 тысяч

Автор – BrianPotato2005