Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: убийца Call of Duty и предательство в Minecraft

Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент. На этой неделе они нашли убийцу Call of Duty, а также вспомнили о Леди Димитреску.

На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: как изменилось Рождество и "гуманные" методы Бэтмена

10 место – И как их открыть...

Количество лайков – 2 тысячи

Автор – Dodara87

Закрыто – Очень тяжело

9 место – Это предательство

Количество лайков – 3 тысячи

Автор – Old-Championship2531

Я: друг, мы нашли бриллианты!

Мой друг: мы?

8 место – Убийца Call of Duty

Количество лайков – 4 тысячи

Автор – ninjawick

7 место – Что-то никогда не меняется

Количество лайков – 13 тысяч

Автор – newoldmax

Я в девяностых: это так реалистично и страшно

Я в 2021 году: это так реалистично и страшно

6 место – Никто и не заметил

Количество лайков – 32 тысячи

Автор – ThermalFlask

5 место – Press F to pay respects

Количество лайков – 34 тысячи

Автор – MrNoName_ishere

Когда ты стал отцом и смотришь на видеоигры, в которые больше не можешь играть

4 место – Классика

Количество лайков – 49 тысяч

Автор – Derpable4

Миллион долларов в сюжетном режиме

Миллион долларов в GTA Online

3 место – Подержите их напиток

Количество лайков – 55 тысяч

Автор – XD0ntscam

Игроки в шутер от первого лица: этот HUD плохой, он мешает нормально играть

Игроки в MMO:

2 место – Неожиданный вопрос

Количество лайков – 56 тысяч

Автор – Miles_the_new_kid

– Бежать некуда, Итан!

– Почему ты не бежишь?

– Ты бы хотела как-нибудь поужинать?

1 место – Других причин и быть не может

Количество лайков – 102 тысячи

Автор – DCGMechanics

– Тогда как насчет Скеллиге? У меня там тоже есть знакомые. Там безопасно.

– Мы не можем отправиться на Скеллиге, там слишком много побочных квестов. Мы бы сбились с пути.