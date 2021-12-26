Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: убийца Call of Duty и предательство в Minecraft
Источник:24 канал
Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент. На этой неделе они нашли убийцу Call of Duty, а также вспомнили о Леди Димитреску.
На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: как изменилось Рождество и "гуманные" методы Бэтмена
10 место – И как их открыть...
Количество лайков – 2 тысячи
Автор – Dodara87
Закрыто – Очень тяжело
9 место – Это предательство
Количество лайков – 3 тысячи
Автор – Old-Championship2531
Я: друг, мы нашли бриллианты!
Мой друг: мы?
8 место – Убийца Call of Duty
Количество лайков – 4 тысячи
Автор – ninjawick
7 место – Что-то никогда не меняется
Количество лайков – 13 тысяч
Автор – newoldmax
Я в девяностых: это так реалистично и страшно
Я в 2021 году: это так реалистично и страшно
6 место – Никто и не заметил
Количество лайков – 32 тысячи
Автор – ThermalFlask
5 место – Press F to pay respects
Количество лайков – 34 тысячи
Автор – MrNoName_ishere
Когда ты стал отцом и смотришь на видеоигры, в которые больше не можешь играть
4 место – Классика
Количество лайков – 49 тысяч
Автор – Derpable4
Миллион долларов в сюжетном режиме
Миллион долларов в GTA Online
3 место – Подержите их напиток
Количество лайков – 55 тысяч
Автор – XD0ntscam
Игроки в шутер от первого лица: этот HUD плохой, он мешает нормально играть
Игроки в MMO:
2 место – Неожиданный вопрос
Количество лайков – 56 тысяч
Автор – Miles_the_new_kid
– Бежать некуда, Итан!
– Почему ты не бежишь?
– Ты бы хотела как-нибудь поужинать?
1 место – Других причин и быть не может
Количество лайков – 102 тысячи
Автор – DCGMechanics
– Тогда как насчет Скеллиге? У меня там тоже есть знакомые. Там безопасно.
– Мы не можем отправиться на Скеллиге, там слишком много побочных квестов. Мы бы сбились с пути.