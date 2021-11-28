Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: задание в CS:GO и прицел из Battlefield 2042
Источник:24 канал
Геймеры продолжают делиться своими работами на Reddit, а мы собираем для вас лучшие. На этот раз они показали инновационный прицел из Battlefield 2042 и интересное задание в игре CS:GO.
На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: баги в GTA и ремастер Red Dead Redemption
10 место – Сезонные миграции в Battlefield 2042
Количество лайков – 12 тысяч
Автор – Draxtonsmitz
9 место – А что видели авторы обложки?
Количество лайков – 14 тысяч
Автор – ClickTooEnlarge
Что вы видите:
Что я не могу увидеть:
8 место – Было и такое время
Количество лайков – 15 тысяч
Автор – FlintTheDad
Я в 1999 году: графика уже не может быть более реалистичной
Графика:
7 место – Полезные функции
Количество лайков – 21 тысяча
Автор – hara0329g
В прицеле с Battlefield 2042 есть информация о Wi-Fi и качестве мобильной связи.
6 место – Действительно похожи
Количество лайков – 23 тысячи
Автор – Der_Hashbrown
5 место – Задание для игроков в CS:GO
Количество лайков – 56 тысяч
Автор – EmreDoqan
4 место – "Это же не ремейк"
Количество лайков – 61 тысяча
Автор – MacaroniCheez
Лица людей на Unreal Engine 5
Rockstar Games: довольно близко
3 место – Похоже на правду
Количество лайков – 79 тысяч
Автор – SnattleRake69
Работники из Blizzard и их руководители
"А" – Сексуальный харасмент
2 место – Жизненная история
Количество лайков – 80 тысяч
Автор – braveen10
Rockstar, Bethesda, EA и CD Projekt RED объясняют, почему релизы их видеоигр обернулись провалами:
– Мной завладели деньги, власть...
1 место – Даже такой набор все бы предзаказали...
Количество лайков – 98 тысяч
Автор – irfankamil
Тематический стартовый пакет с названием "Почему не стоит оформлять предзаказ видеоигр"