Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: жизнь в Valheim и игра в PlayStation

10 октября 2021 , 23:53
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Источник:

24 канал

На этой неделе пользователи Reddit создали немало интересных и оригинальных работ, а мы собрали для вас самые лучшие. Они рассказали о главном недостатке жизни в Valheim, а также нашли "геймерский след" в популярном сериале "Игра в кальмара".

На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

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10 место – Очевидный выбор

Количество лайков – 10 тысяч

Автор – Skabreus

Я: не буду платить за эту рубашку 30 долларов
Также я:

9 место – Обычно все наоборот

Количество лайков – 14 тысяч

Автор – SorrowCloud

 – Сейчас час ночи, играем, пока не проиграем
 – То есть всю ночь?

8 место – Классика

Количество лайков – 20 тысяч

Автор – Gabriel711

Спасти принцессу Пич
Сыграть в гольф и теннис, а также принять участие в заезде на картах, с парнем, который ее похитил

7 место – В видеоиграх все работает именно так

Количество лайков – 21 тысяча

Автор – NonRock

 – Доктор, я чувствую себя нехорошо
 – Проверим ваш показатель здоровья
 – Вас должна исцелить пища, которую можно найти на любой помойке

6 место – Игра на перспективу

Количество лайков – 34 тысячи

Автор – GerardFernandez

 – Пфф, только 15, ха-ха
Через две минуты
 – Нееет

5 место – Жизнь в Valheim

Количество лайков – 40 тысяч

Автор – Arcrave

 – Жизнь здесь, в Valheim, обычно довольно хорошая. Честный день работы, и честный день отдыха.
Звуки копыт и скрип
 – Обычно...

4 место – Игра в PlayStation

Количество лайков – 47 тысяч

Автор – TheLeener

Что видят другие:
Что видят геймеры:

3 место – Где мой...

Количество лайков – 55 тысяч

Автор – Jethro1100

 – Где мой папа?
 – Где мой ребенок?
 – Где мое возвращение средств?

2 место – Все знают эту миссию

Количество лайков – 62 тысячи

Автор – GardenData61371

Я: стараюсь быть незаметным
Far Cry 3: запускает взрывной дабстеп
Я: к черту

1 место – Еще один ход...

Количество лайков – 97 тысяч

Автор – SrGrafo

 – Хочешь сыграть в стратегию?
 – Да, а как долго надо играть?
 – Примерно две минуты
 – Или три с половиной часа

Автор: Олег Шагалієв