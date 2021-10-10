Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: жизнь в Valheim и игра в PlayStation

На этой неделе пользователи Reddit создали немало интересных и оригинальных работ, а мы собрали для вас самые лучшие. Они рассказали о главном недостатке жизни в Valheim, а также нашли "геймерский след" в популярном сериале "Игра в кальмара".

На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Это интересно Крысы, тараканы, мыши и ящерицы: вышел геймплейный трейлер необычной стратегии Ratten Reich

10 место – Очевидный выбор

Количество лайков – 10 тысяч

Автор – Skabreus

Я: не буду платить за эту рубашку 30 долларов

Также я:

9 место – Обычно все наоборот

Количество лайков – 14 тысяч

Автор – SorrowCloud

– Сейчас час ночи, играем, пока не проиграем

– То есть всю ночь?

8 место – Классика

Количество лайков – 20 тысяч

Автор – Gabriel711

Спасти принцессу Пич

Сыграть в гольф и теннис, а также принять участие в заезде на картах, с парнем, который ее похитил

7 место – В видеоиграх все работает именно так

Количество лайков – 21 тысяча

Автор – NonRock

– Доктор, я чувствую себя нехорошо

– Проверим ваш показатель здоровья

– Вас должна исцелить пища, которую можно найти на любой помойке

6 место – Игра на перспективу

Количество лайков – 34 тысячи

Автор – GerardFernandez

– Пфф, только 15, ха-ха

Через две минуты

– Нееет

5 место – Жизнь в Valheim

Количество лайков – 40 тысяч

Автор – Arcrave

– Жизнь здесь, в Valheim, обычно довольно хорошая. Честный день работы, и честный день отдыха.

Звуки копыт и скрип

– Обычно...

4 место – Игра в PlayStation

Количество лайков – 47 тысяч

Автор – TheLeener

Что видят другие:

Что видят геймеры:

3 место – Где мой...

Количество лайков – 55 тысяч

Автор – Jethro1100

– Где мой папа?

– Где мой ребенок?

– Где мое возвращение средств?

2 место – Все знают эту миссию

Количество лайков – 62 тысячи

Автор – GardenData61371

Я: стараюсь быть незаметным

Far Cry 3: запускает взрывной дабстеп

Я: к черту

1 место – Еще один ход...

Количество лайков – 97 тысяч

Автор – SrGrafo

– Хочешь сыграть в стратегию?

– Да, а как долго надо играть?

– Примерно две минуты

– Или три с половиной часа