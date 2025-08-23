Пока Falcons успешно выступают на EWC 2025, звездный игрок коллектива порадовал поклонников киберспорта рейтингом лучших игроков в истории CS, сообщает 24 Канал.

Почему NiKo поставил себя так низко?

Фанаты Counter-Strike обожают, когда киберспортсмены формируют собственные рейтинги, оценивая успешность и мастерство коллег.

К примеру, недавно лучших игроков по собственной версии назвал легендарный украинец Александр Костылев, а теперь он сам оказался в рейтинге "заклятого друга" Николы Ковача.

Без лишних колебаний, босниец поместил s1mple в категорию с красноречивым названием "best of the best" (лучшие из лучших – ред.). Компанию украинцу там составили ZywOo, Dev1ce и donk.

Полный рейтинг от NiKo / Фото с X @CS2News_EN

Интересно, что Ковач удивил фанатов Falcons, поставив себя и своего тиммейта m0NESY на последнюю из имеющихся ступеней – в категорию B.

Киберспортсмен объяснил, что "игроки без выигранных Мейджоров не могут быть выше".

Такая самокритичность пришлась по вкусу многим поклонникам киберспорта, которые выразили надежду, что когда-то "хороший парень" Никола Ковач все же поднимет заветный трофей.