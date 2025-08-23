Поки Falcons успішно виступають на EWC 2025, зірковий гравець колективу потішив шанувальників кіберспорту рейтингом найкращих гравців в історії CS, повідомляє 24 Канал.

Чому NiKo поставив себе так низько?

Фанати Counter-Strike обожнюють, коли кіберспортсмени формують власні рейтинги, оцінюючи успішність та майстерність колег.

До прикладу, нещодавно найкращих гравців за власною версією назвав легендарний українець Олександр Костилєв, а тепер він сам опинився в рейтингу "заклятого друга" Ніколи Ковача.

Без зайвих вагань, боснієць помістив s1mple у категорію з промовистою назвою "best of the best" (кращі з кращих – ред.). Компанію українцю там склали ZywOo, Dev1ce та donk.

Повний рейтинг від NiKo / Фото з X @CS2News_EN

Цікаво, що Ковач здивував фанатів Falcons, поставивши себе та свого тіммейта m0NESY на останній з наявних щаблів – у категорію B.

Кіберспортсмен пояснив, що "гравці без виграних Мейджорів не можуть бути вище".

Така самокритичність прийшлася до смаку багатьом шанувальникам кіберспорту, які висловили надію, що колись "гарний хлопець" Нікола Ковач все ж таки підійме заповітний трофей.