Добавьте в расписание: лучшие игры, которые выйдут этим летом
14 июня 2024, 16:01Читати новину українською
Следующие летние месяцы обещают много замечательных игровых новинок. Ожидаются как небольшие инди-проекты, так и серьезные AAA-игры. Собрали лучшее из того, на что стоит обратить внимание любителям разнообразных жанров.
Какие игры выйдут в июле
Второй месяц лета готовит одну очень ожидаемую фанатами игру, которая в жаркое время года погрузит нас в морозный холод. Это Frostpunk 2, продолжение популярного "выживальщика", в котором нам нужно развивать город, бороться с пронзительным холодом и исследовать постапокалиптический мир.
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Но вот полный список:
- The First Descendant – 2 июля.
- Final Fantasy XIV: Dawntrail – 2 июля.
- Zenless Zone Zero – 4 июля.
- Anger Foot – 11 июля.
- EvilvEvil – 16 июля.
- Schim – 18 июля.
- Dungeons of Hinterburg – 18 июля.
- Nintendo World Championships: NES Edition – 18 июля.
- Flintlock – 18 июля.
- EA Sports College Football 25 – 19 июля.
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – 19 июля.
- Exophobia – 23 июля.
- Frostpunk 2 – 25 июля.
- Kingdom Rush 5: Alliance – 25 июля.
- Arranger: A Role Puzzling–Adventure – 25 июля.
- Smite 2 – 30 июля.
Смотрите трейлер Frostpunk 2: смотрите видео
Какие игры выйдут в августе
- Tomba! Special Edition – 1 августа.
- Thank Goodness You're Here – 1 августа.
- Steamworld Heist II – 8 августа.
- Cat Quest III – 8 августа.
- The Crush House – 9 августа.
- Stormgate – 13 августа.
- Streets of Rogue 2 – 14 августа.
- I Am Your Beast – 15 августа.
- The Precinct – 15 августа.
- Dustborn – 20 августа.
- Black Myth: Wukong – 20 августа.
- Tactical Breach Wizards – 22 августа.
- Concord – 23 августа.
- World of Warcraft: The War Within – 26 августа.
- Core Keeper – 27 августа.
- Squirrel With A Gun – 29 августа.
- Star Wars Outlaws – 30 августа.
Смотрите трейлер Star Wars Outlaws: смотрите видео