Добавьте в расписание: лучшие игры, которые выйдут этим летом

Следующие летние месяцы обещают много замечательных игровых новинок. Ожидаются как небольшие инди-проекты, так и серьезные AAA-игры. Собрали лучшее из того, на что стоит обратить внимание любителям разнообразных жанров.

Какие игры выйдут в июле

Второй месяц лета готовит одну очень ожидаемую фанатами игру, которая в жаркое время года погрузит нас в морозный холод. Это Frostpunk 2, продолжение популярного "выживальщика", в котором нам нужно развивать город, бороться с пронзительным холодом и исследовать постапокалиптический мир.

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Но вот полный список:

The First Descendant – 2 июля.

Final Fantasy XIV: Dawntrail – 2 июля.

Zenless Zone Zero – 4 июля.

Anger Foot – 11 июля.

EvilvEvil – 16 июля.

Schim – 18 июля.

Dungeons of Hinterburg – 18 июля.

Nintendo World Championships: NES Edition – 18 июля.

Flintlock – 18 июля.

EA Sports College Football 25 – 19 июля.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – 19 июля.

Exophobia – 23 июля.

Frostpunk 2 – 25 июля.

Kingdom Rush 5: Alliance – 25 июля.

Arranger: A Role Puzzling–Adventure – 25 июля.

Smite 2 – 30 июля.

Смотрите трейлер Frostpunk 2: смотрите видео

Какие игры выйдут в августе

Tomba! Special Edition – 1 августа.

Thank Goodness You're Here – 1 августа.

Steamworld Heist II – 8 августа.

Cat Quest III – 8 августа.

The Crush House – 9 августа.

Stormgate – 13 августа.

Streets of Rogue 2 – 14 августа.

I Am Your Beast – 15 августа.

The Precinct – 15 августа.

Dustborn – 20 августа.

Black Myth: Wukong – 20 августа.

Tactical Breach Wizards – 22 августа.

Concord – 23 августа.

World of Warcraft: The War Within – 26 августа.

Core Keeper – 27 августа.

Squirrel With A Gun – 29 августа.

Star Wars Outlaws – 30 августа.

Смотрите трейлер Star Wars Outlaws: смотрите видео