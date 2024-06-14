Добавьте в расписание: лучшие игры, которые выйдут этим летом

14 июня 2024, 16:01
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Следующие летние месяцы обещают много замечательных игровых новинок. Ожидаются как небольшие инди-проекты, так и серьезные AAA-игры. Собрали лучшее из того, на что стоит обратить внимание любителям разнообразных жанров.

Какие игры выйдут в июле

Второй месяц лета готовит одну очень ожидаемую фанатами игру, которая в жаркое время года погрузит нас в морозный холод. Это Frostpunk 2, продолжение популярного "выживальщика", в котором нам нужно развивать город, бороться с пронзительным холодом и исследовать постапокалиптический мир.

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Но вот полный список:

  • The First Descendant – 2 июля.
  • Final Fantasy XIV: Dawntrail – 2 июля.
  • Zenless Zone Zero – 4 июля.
  • Anger Foot – 11 июля.
  • EvilvEvil – 16 июля.
  • Schim – 18 июля.
  • Dungeons of Hinterburg – 18 июля.
  • Nintendo World Championships: NES Edition – 18 июля.
  • Flintlock – 18 июля.
  • EA Sports College Football 25 – 19 июля.
  • Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – 19 июля.
  • Exophobia – 23 июля.
  • Frostpunk 2 – 25 июля.
  • Kingdom Rush 5: Alliance – 25 июля.
  • Arranger: A Role Puzzling–Adventure – 25 июля.
  • Smite 2 – 30 июля.

Смотрите трейлер Frostpunk 2: смотрите видео

Какие игры выйдут в августе

  • Tomba! Special Edition – 1 августа.
  • Thank Goodness You're Here – 1 августа.
  • Steamworld Heist II – 8 августа.
  • Cat Quest III – 8 августа.
  • The Crush House – 9 августа.
  • Stormgate – 13 августа.
  • Streets of Rogue 2 – 14 августа.
  • I Am Your Beast – 15 августа.
  • The Precinct – 15 августа.
  • Dustborn – 20 августа.
  • Black Myth: Wukong – 20 августа.
  • Tactical Breach Wizards – 22 августа.
  • Concord – 23 августа.
  • World of Warcraft: The War Within – 26 августа.
  • Core Keeper – 27 августа.
  • Squirrel With A Gun – 29 августа.
  • Star Wars Outlaws – 30 августа.

Смотрите трейлер Star Wars Outlaws: смотрите видео

Автор: Олександр Гайдамашко