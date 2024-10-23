Восемь лучших компьютерных игр на основе кинокомиксов

Истории, основанные на комиксах, уже много лет популярны в кино. Разработчики игр стараются не отставать и переносят наших любимых героев в игровые миры. Да, мы можем сказать, что большинство таких проектов создаются именно на основе киноверсий, а не бумажных, поскольку подражают внешности персонажей именно из фильмов, а не их воплощений из первоисточника.

Мы собрали 8 популярных и высокооцененных игр, основанных на кинокомиксах, выходивших на экраны в течение последних лет. Большинство из них, как можно догадаться, относятся к мирам Marvel, однако в списке есть и другие студии. Читайте дальше в подборке Games 24.

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Marvel's Guardians Of The Galaxy

Здесь вы будете играть за Питера Квилла, известного как Звездный Лорд, управляя также другими Стражами в различных боях и миссиях. Ваши решения имеют значение и будут влиять на отношения с другими персонажами, поэтому не стоит легкомысленно относиться к своему выбору, если не хотите, чтобы Ракета и его банда вас разлюбили.

Как сообщается, Square Enix тесно сотрудничала с Marvel, чтобы включить в игру некоторых малоизвестных персонажей, которые встречаются в комиксах, но не фигурируют в фильмах серии "Стражи галактики".

Проект 2021 года обещает быть веселым и ненапряженным, точно как трилогия фильмов от Marvel.

Смотрите трейлер Marvel's Guardians Of The Galaxy: видео

Lego Batman

Лего Бэтмен — это бессмысленный, но очень веселый взгляд на серьезность Бэтмена, в котором супергерой, его напарник Робин и самые известные злодеи представлены в стиле Lego. Наш главный герой должен поймать всех противников, которые объединились, чтобы сбежать из Аркхэма и вызвать хаос в Готэме.

Вы можете играть и за других персонажей, и даже за самих злодеев, разгуливающих по городу. Обозреватели называют ее "волшебной и непринужденной" игрой для тех, кому нравятся беззаботные проекты о супергероях.

Marvel: Ultimate Alliance

Игра, вышедшая в 2006 году, стала большим хитом среди поклонников. Она имеет менее популярный сиквел, который добавил к своему названию цифру 2, но оригинал предлагает более привлекательные среды, увлекательную историю, больший список персонажей и другие преимущества.

Обозреватели назвали этот проект "одним из лучших способов сыграть за любимых героев" Marvel.

Marvel's Spider-Man 2

О Человеке-пауке существует много игр. Ultimate Spider-Man называют одной из лучших, поскольку она предлагала тесную связь с комиксами и точную их адаптацию. Там даже вы могли сыграть за Венома, что очень понравилось фанатам в 2005 году.

Но на этот раз мы вспомним об одном из самых новых проектов о персонаже, а именно Marvel's Spider-Man 2, который вышел в 2023 году и стал кандидатом на игру года. Буквально несколько дней назад Sony объявила, что завершает с эксклюзивностью для PlayStation 5 и в начале следующего года выпустит игру на ПК.

Смотрите трейлер Spider-Man 2: видео

Marvel's Midnight Suns

Игра вышла в декабре 2022 года. По сюжету, герои Marvel объединяются для различных выполнения миссий, где вы можете перевоплотиться в Блейда, Призрачного Всадника, Железного человека или Человека-паука – список персонажей достаточно большой.

Игра была тактической ролевой игрой, в которой персонажи могли передвигаться по небольшим полям сражений и атаковать врагов, используя колоду карт. Диалоги формировали сюжет, а игроки могли передохнуть на базе и ближе познакомиться со своими героями и раскрыть важные сюжетные линии.

Injustice 2

Для казуальных геймеров Injustice 2 является хорошим выбором.

Среди соревновательных файтингов она не такая сильная, как Tekken 7, Street Fighter V или Super Smash Bros. Ultimate. Однако это все еще одна из лучших игр по комиксам, когда-либо созданных, и главный претендент на звание лучшего файтинга всех времен. Переход между кат-сценами и головокружительными боями обеспечили этому проекту много положительных отзывов.

Telltale's The Walking Dead

Когда дело доходит до эпизодических приключенческих игр, Telltale Games выходит на передний план. Ее самая известная игра, The Walking Dead, получила награду VGX как игра года. По истории Ли Эверетта, игроки должны защитить молодую девушку по имени Клементина. Ли не является ее отцом, но на протяжении всей игры он будет выполнять его роль.

Конечно, этот мир заполонили зомби, и игроки должны с ними бороться и собирать вещи, чтобы выжить в постапокалиптическом мире. The Walking Dead основана на комиксах и франшизе сериалов.

Трейлер Telltale's The Walking Dead: видео

Batman: Arkham City

Эта игра 2011 года показала отличный прогресс, по сравнению со своей предыдущей частью, Batman: Arkham Asylum 2009 года, а потому заслужила место в этом списке. Обозреватели называли ее "одной из лучших игр по комиксам, которую вы не можете пропустить".

По сюжету, Брюс Уэйн заключен в тюрьму Аркхэм. Его задачей станет раскрытие зловещего плана, организованного надзирателем тюрьмы Хьюго Стрэнджем.

Игра представлена от третьего лица с большим вниманием к боевым способностям и стелс-режиму. Присутствуют также элементы детективных расследований, современные гаджеты, разведка и прочее.

Бэтмен может свободно передвигаться по тюрьме, которая окружает целые городские трущобы, взаимодействуя с персонажами и выполняя миссии, а также открывая новые зоны. Игрок может выполнять побочные миссии, чтобы разблокировать дополнительный контент и коллекционные предметы. Союзница Бэтмена – Женщина-кошка – еще один персонаж, который может играть, имея собственную сюжетную кампанию, проходящую параллельно с основным сюжетом игры.