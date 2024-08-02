6 лучших видеоигр, которые заставят вас плакать над сюжетом

Многие из нас любят драматические истории, которые умело выводят на эмоции, а порой даже заставляют плакать. Такие проекты есть не только среди кино и литературы, но и в игровом мире. Вот 5 таких примеров.

Before Your Eyes

Мы все знаем поговорку о том, что жизнь проносится перед глазами, когда человек умирает или оказывается в шаге от смерти. Именно эта идея положена в основу этой популярной игры от первого лица, где игроки буквально проходят через жизнь умирающего с его точки зрения.

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Кроме замечательных образов и творческого подхода к потустороннему миру, настоящей фишкой игры является использование технологии отслеживания движения глаз. Вы моргаете, и игра мгновенно переключается на новую сцену. По задумке создателей, это должно напоминать о горькой неизбежности прощания, несмотря на то, как сильно вы хотите уцепиться за счастливые времена.

Смотрите трейлер игры: видео

Shadow of the Colossus

Взяв концепцию беготни за боссом и превратив ее в произведение искусства, Shadow of the Colossus можно было бы похвалить практически во всех смыслах. Но в то же время игра может очень угнетать: мало того, что вы убиваете величественных созданий с местами очень милыми и невинными лицами, так вы еще и делаете это потому, что зловещий голос сказал, что это необходимо, чтобы вернуть потерянную любовь. Чем дольше это длится, тем больше сомнений накапливается, особенно когда речь идет о жизни любимого коня.

Впереди игрока ждет не одна трагедия, которые служат поучительной историей для тех, кто пытается заключить сделку с дьяволом.

Смотрите трейлер игры: видео

Brothers: A Tale of Two Sons

Эта история о братстве и самопожертвовании поразила до глубины души немало игроков. Чтобы спасти своего больного отца, двое братьев отправляются в путешествие, в котором им придется преодолеть многочисленные опасности, включая опасных зверей и собственных "демонов".

С каждой решенной головоломкой вы по-настоящему привязываетесь к главным героям, пока события не будут оборачиваться одной трагедией за другой.

Это именно так игра, которая не боится завершить все на самой худшей ноте.

Смотрите трейлер игры: видео

Valiant Hearts: The Great War

Учитывая мультипликационный стиль игры и ее корни в двухмерном решении головоломок, вы не подумаете, что такая игра, как Valiant Hearts, способна полностью передать подлинность и масштабность такой темы, как Первая мировая война. Однако она прекрасно изображает опустошения и потери, показанные через призму горстки солдат и граждан, пытающихся выжить в условиях постоянной опасности.

Приправленная историческими свидетельствами и фотографиями, эта игра является как учебным пособием о Первой мировой войне, так и ужасной и душераздирающей историей, вдохновленной ею.

Смотрите трейлер Valiant Hearts: The Great War: видео

That Dragon, Cancer

Трудно представить ситуацию хуже, чем та, когда родители узнают, что у их ребенка диагностировали рак, но именно это произошло с Райаном и Эми Грин, которые решили задокументировать жизнь своего сына Джоэла перед его смертью.

Как вы можете себе представить, это не игра, которой можно наслаждаться, а скорее переживание, сочетающее в себе хорошие и плохие моменты жизни семьи Грин, дополнены выразительными образами, которые исследуют темы скорби и веры.

Трейлер игры That Dragon, Cancer: видео

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Mass Effect 3

Независимо от ваших чувств относительно самой концовки, трудно отрицать, что финальная часть франшизы производила сильное впечатление. После того как вы провели с игрой столько времени, полюбили ее персонажей и приняли участие в стольких приключениях и потерях масштабной войны, вас просто не может не накрыть волна ностальгии и грусти.

Каким бы ни был финал в вашем случае, в каждом из них было много кульминационных и драматических моментов, некоторые из них счастливые, некоторые не очень – все зависит от выбора, который вы сделаете.

Трейлер Mass Effect 3: видео