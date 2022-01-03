Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: игра про Хаги Ваги и головоломка со шпильками

3 января 2022 , 13:07
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Источник:

24 канал

В топе самых популярных мобильных игр появились две новинки. Правда, лидерство все равно удерживает интересная головоломка Brain Story: Tricky Puzzle.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: непростая головоломка и дизайнерская работа

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

  1. Brain Story: Tricky Puzzle
  2. Poppy Horror: Chapter One
  3. Garena Free Fire
  4. Subway Surfers
  5. Roblox
  6. Poppy Rope Game
  7. DIY Keyboard
  8. Oil Tanker Truck Driving Games
  9. Pull the Pin
  10. Phone Case DIY

В топе самых популярных мобильных игр на этой неделе появилось сразу несколько интересных новинок, правда, лидерство все равно продолжает удерживать головоломка Brain Story: Tricky Puzzle. Из любопытных изменений можно отметить камбэк игры Phone Case DIY, а также неожиданное падение Poppy Rope Game и Oil Tanker Truck Driving Games.

Покинули топ такие проекты: Rocket League Sideswipe (13 место), Race Master 3D Car Racing (11 место) и Love Fantasy: Match & Stories (26 место). А впервые в рейтинг попали следующие мобильные игры:

Poppy Horror: Chapter One – видеоигра, которая сразу же запрыгнула на 2 строчку этого топа. Главным героем этой игры является персонаж, пытающийся выбраться живым из заброшенной фабрики. Правда, сделать это очень непросто, потому что на ее территории установлено немало разнообразных головоломок. А самое главное, что охраняет ее мстительная игрушка, которую зовут Хаги Ваги.

Геймплей Poppy Horror: Chapter One: видео

 

Pull the Pin – новый мобильный проект, очень понравившийся геймерам из Индии. По жанру это головоломка, в которой игрокам нужно вытаскивать шпильки так, чтобы в корзину попало нужное количество шариков. Разработчики отметили, что в их видеоигре простое управление, увлекательный игровой процесс и множество уникальных уровней.

Трейлер игры Pull the Pin: видео

 

Автор: Олег Шагалієв