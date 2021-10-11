Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: MOBA с покемонами и обновленная королевская битва

В рейтинге самых популярных мобильных видеоигр сменился лидер. А также появилось сразу несколько интересных и оригинальных новинок.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

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Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

Garena Free Fire MAX Pokemon UNITE Money Run 3D Garena Free Fire Roblox Get Lucky Subway Surfers Destiny Run Count Masters Bridge Race

За несколько последних недель в рейтинге самых популярных мобильных игр произошло немало перестановок. Из подобных интересных изменений можно отметить следующие: прыжок игры Roblox сразу на 5 место, падение раннера Destiny Run на 8 строчку, а также возвращение Count Masters и Bridge Race.

На этот раз покинули топ такие проекты: Makeup Artist (недостаточно загрузок), Stone Miner (12 место), Fidget Toys Trading (11 место), Truck Simulator: Ultimate (недостаточно загрузок), Make 'Em (19 место) и Ludo King (16 место). А впервые в рейтинг попали следующие мобильные игры:

Garena Free Fire MAX – это улучшенная версия известной королевской битвы с одноименным названием. Эта игра получила обновленную графику, новые анимации героев, эксклюзивную карту и несколько уникальных функций. Также стоит отметить, что для игры в обе версии можно использовать одну учетную запись. То есть общий прогресс привязан только к ней.

Трейлер игры Garena Free Fire MAX: видео

Pokemon UNITE – мобильная игра, в которой геймерам нужно играть за покемонов. По жанру это MOBA, в которой сходятся две команды по пять игроков в каждой. В целом это типичный представитель этого жанра, правда, для победы нужно не уничтожить вражескую базу, а просто набрать большее количество очков. Для этого нужно собирать покеболы и забрасывать их во вражеские кольца (своеобразный баскетбол).

Трейлер игры Pokemon UNITE: видео

Money Run 3D – мобильная игра, которая очень понравилась игрокам из Индии. В целом это очередной представитель "семьи" раннеров, но со своей оригинальной концепцией. Геймплейно все просто: во время забегов нужно собирать деньги, а также обходить различные вредные предметы. А все это нужно делать для того, чтобы главный герой добрался до финиша богатым.

Геймплей Money Run 3D: видео