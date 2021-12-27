Лучшие моды 2021 года: онлайн для Mount & Blade и вселенная Warcraft в игре Crusader Kings III

Редакция ресурса Mod DB решила подвести свои итоги 2021 года. Ее представители назвали десятку самых лучших модификаций для видеоигр.

Наверное, почти все геймеры посещали популярный портал Mod DB, посвященный разнообразным модификациям для видеоигр. В конце 2021 года его редакция решила опубликовать свою подборку лучших модов, правда, уже традиционно она распределила их по разным категориям.

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Лучший однопользовательский мод – Slayer's Testaments для Quake. Модификация, которая воссоздает новые части Doom на игровом движке Quake.

Трейлер Slayer's Testaments: видео

Лучший многопользовательский мод – Bannerlord Online для Mount&Blade II: Bannerlord. Модификация, позволяющая превратить эту видеоигру в своеобразную MMO.

Bannerlord Online / Фото с сайта Mod DB

Лучшая графическая модификация – TIE Fighter: Total Conversion для Star Wars: X-Wing Alliance. Ее авторы перенесли Star Wars: TIE Fighter на игровой движок вышеупомянутой видеоигры. Также у этой модификации есть поддержка VR-систем.

TIE Fighter: Total Conversion / Фото с сайта Mod DB

Лучший глобальный мод – Command & Conquer: Generals Evolution для Command & Conquer: Red Alert 3. Разработчики этой модификации подробно воспроизвели Generals на игровом движке Red Alert 3.

Трейлер Command & Conquer: Generals Evolution: видео

Награда за лучшую поддержку – Expanding Fronts для Star Wars: Galactic Battlegrounds. Модификация, которую активно обновляют даже спустя девять лет после ее релиза.

Expanding Fronts / Фото с сайта Mod DB

Награда "Должна стать официальным дополнением" – Unification Mod для Warhammer 40 000: Dawn of War Soulstorm. Авторы мода добавили новые фракции и режимы, а также обновили модели персонажей и их озвучку.

Unification Mod / Фото с сайта Mod DB

Награда за историческую точность – Between Empires для Mount & Blade: Warband. Мод, который переносит геймеров на поля битв 19 века, а также добавляет в игру немало нового контента.

Between Empires​ / Фото с сайта Mod DB

Награда за лучшую адаптацию – The Old Realms для Mount & Blade II: Bannerlord. Разработчики этой модификации перенесли вселенную Warhammer на игровой движок последней видеоигры. Редакция Mod DB отметила систему магии и работу над фракциями.

Обзор мода The Old Realms: видео

Самый неожиданный мод – Mass Effect: Unification для Star Wars: Battlefront II. Модификация, позволяющая всем поклонникам последнего проекта сыграть за обычных бойцов из вселенной Mass Effect.

Трейлер Mass Effect: Unification: видео

Самая ожидаемая модификация – Warcraft: Guardians of Azeroth 2 для Crusader Kings III. Разработчики этого мода планируют подробно воссоздать вселенную Warcraft в этой очень популярной стратегии.

Warcraft: Guardians of Azeroth 2 / Фото с сайта Mod DB