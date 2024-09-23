Этим надо поделиться: 4 лучших приложения на Windows для захвата ярких игровых моментов в игре

Удачным игровым моментом всегда хочется поделиться с друзьями. Успешный фраг, мастерская комбинация, или же просто забавная игровая ситуация всегда стоит распространения и лучше, чтобы вы были к этому готовы.

Консольным игрокам не нужно дополнительно беспокоиться, ведь на геймпаде есть соответствующая кнопка, которая позволяет поделиться скриншотом, или сохранить видео последнего события. На ПК есть аналоги, но вы можете о них не знать, а некоторые отдельные приложения нужно устанавливать специально. Games 24 подготовил несколько замечательных программ, которые понадобятся каждому геймеру.

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Outplayed

Outplayed – очень популярный выбор для записи игровых моментов благодаря простоте использования и автоматизации. Эта программа способна автоматически записывать игровой процесс в различных играх, от MOBA до FPS, и даже в некоторых однопользовательских играх.

Однако стоит отметить, что автоматическая запись доступна в основном для самых популярных игр. Если игра более нишевая, программа предложит пользователям выбрать, или захватывать все, или захватывать вручную, или не захватывать вообще. Хотя этот запрос может раздражать, его можно отключить в настройках.

Управление роликами в Outplayed также является важной функцией. Программа автоматически удаляет старые клипы в соответствии с установленными пользователем лимитами, сохраняя при этом любимые. Встроенный видеоплеер является удобным в использовании, предлагая такие функции, как замедленное воспроизведение и масштабирование отдельных кадров – идеально подходит для просмотра деталей игрового процесса, таких как точность прицеливания.

OBS Studio Replay Buffer

OBS Studio широко известна своими возможностями потоковой передачи и трансляции, но ее функция Replay Buffer идеально подходит для записи игровых моментов. После настройки Replay Buffer, OBS будет непрерывно записывать последние несколько секунд или минут игрового процесса, которые можно сохранить в любой момент.

Чтобы активировать буфер воспроизведения, пользователи должны включить его в Настройках > Вывод и установить желаемую продолжительность.

и установить желаемую продолжительность. После активации на главном экране OBS появится новая кнопка с надписью "Запустить буфер воспроизведения", что позволит пользователям сохранить буфер в любой момент.

Кроме захвата основных моментов, OBS предлагает расширенные возможности кастомизации, такие как дизайн наложения, настройки разрешения и даже наложение ввода, чтобы показать нажатия клавиш или другие действия во время игры.

Nvidia Instant Replay

Эксклюзивно для пользователей графических процессоров Nvidia доступна утилита Nvidia Instant Replay. Это легкий и надежный инструмент для захвата игровых моментов. Программа впервые представлена в 2016 году особенно ценится за низкое влияние на производительность системы, что делает ее отличным вариантом для геймеров, которым важен как плавный игровой процесс, так и высококачественный захват видео.

Хотя Nvidia Instant Replay предлагает автоматический захват видео, его поддержка определенных игр ограничена. Однако функция ручного захвата остается самым сильным преимуществом приложения. С помощью легкодоступной горячей клавиши пользователи могут мгновенно сохранить до 20 минут прошлого игрового процесса.

Кроме того, оверлей Nvidia обеспечивает легкий доступ к настройкам для регулировки качества захвата, частоты кадров и разрешения без необходимости выходить из игры.

Xbox Game Bar

Предустановленная на большинстве систем Windows, Xbox Game Bar предлагает простое, но эффективное решение для захвата самых ярких моментов. Этот инструмент, активируется нажатием клавиш который активируется нажатием клавиш Win + G или через системные настройки, обеспечивает быстрый доступ к разнообразным опциям захвата, включая возможность сохранить последние 30 секунд игрового процесса, нажав клавиши Win + Alt + G.

Хотя Xbox Game Bar, возможно, не предлагает широких возможностей настройки, как другие инструменты из этого списка, его надежность делает его надежным запасным вариантом. Это особенно полезно, когда другие приложения выходят из строя или имеют технические проблемы, гарантируя, что ключевые моменты все еще будут зафиксированы. Хотя он не такой гибкий, как некоторые конкуренты, это практичный вариант для пользователей, которые хотят получить что-то быстрое и доступное без дополнительных инсталляций.

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Независимо от того, любите ли вы посоревноваться в онлайновых шутерах, или же просто побродить по пещерам во время очередного приключения, вы гарантированно будете иметь ситуации которыми захотите поделиться с друзьями, поэтому лучше подготовиться к этому заранее. Надеемся эти советы помогут вам найти решение, которое обеспечит сохранение ярких игровых моментов.