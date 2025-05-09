Mafia: The Old Country выходит уже в этом году: какой компьютер нужен, чтобы играть комфортно

2K обнародовала системные требования для Mafia: The Old Country. Для комфортной игры понадобится RTX 3080 Ti и 32 ГБ оперативной памяти и Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 5800X.

Информация об "аппетитах" Mafia: The Old Country появилась на странице игры в Steam, информирует 24 Канал. Она включает минимальные и рекомендуемые конфигурации для игры в разрешении 1080p и 1440p соответственно.

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Минимальные требования (1080p, средние графические настройки):

ОС: Windows 10 или 11 (64 бит)

Процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 2700X

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT

Оперативная память: 16 ГБ

DirectX: 12

Место на SSD: 55 ГБ

Рекомендуемые требования (1440p, высокие графические настройки):

ОС: Windows 10 или 11 (64 бит)

Процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 5800X

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080 Ti или AMD Radeon RX 6950 XT

Оперативная память: 32 ГБ

DirectX: 12

Место на SSD: 55 ГБ

Стоит также отметить, что игра будет иметь поддержку технологии защиты от пиратства Denuvo. Это означает, что во время запуска продаж проект будет защищен этой системой.

Дата выхода и платформы

Mafia: The Old Country поступит в продажу 8 августа для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S Series X. Предварительные заказы уже стартовали в большинстве стран. Стоимость игры будет составлять 50 долларов, что является необычным для современных блокбастеров.

Разработчики обещают линейный экшен без открытого мира, новый взгляд на знакомый геймплей, увлекательную историю об истоках организованной преступности на Сицилии начала XX века и впечатляющую графику на Unreal Engine 5. Кстати, игра также получит текстовую локализацию на украинском языке на релизе.