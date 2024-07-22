Всего несколько дней: успейте забрать эту игру, полную британского фольклора и жутких загадок

Остаются считанные дни, прежде чем закончится бесплатная раздача игры в жанре хоррора, которая имеет оценку 4,2 балла из 5 возможных на Epic Games. Успейте забрать, а мы тем временем расскажем, о чем этот проект.

Maid of Sker – о чем она

Игра Maid of Sker – это хоррор от первого лица с элементами выживания, выпущен в 2022 году. Вы окажетесь в отдаленном отеле с кровавой и жуткой историей, обернутой в британский фольклор, кошмары и многочисленные тайны, которые вам придется разгадывать, чтобы спасти своего персонажа.

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Вашим оружием будет только защитное звуковое устройство, которым вы сможете преодолевать так называемых Тихих. Они слышат вас – каждое ваше движение и даже дыхание. Поэтому вам нужно использовать тактику скрытности, чтобы избежать смерти среди сторонников жуткого культа.

Смотрите трейлер Maid of Sker: видео

Действие игры разворачивается в 1898 году и вдохновлена валлийской сказкой Элизабет Уильямс о семейной империи, которая управляется пытками, рабством, пиратством и сверхъестественной тайной, заполонившей территорию отеля.

Разработчики говорят, что интегрировали в игру искусственный интеллект, который управляет 3D-звуком, что является основной механикой выживания. Графика предлагает 4K, но требования к железу при этом не слишком большие.

Минимальные характеристики компьютера должны такты такими: Intel Core i5, 8 гигабайтов оперативной памяти, NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R7 260x на 2 гигабайта. Занимает игра всего 15 гигабайтов. Украинского языка, к сожалению, нет.