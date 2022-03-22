Maincast запустила NFT-коллекцию, посвященную украинским городам, пострадавшим во время войны

Украинская киберспортивная компания Maincast запустила NFT-коллекцию, посвященную украинским городам. Все вырученные средства будут направлены на помощь ВСУ и пострадавшим жителям нашей страны.

Мы на Games24 уже рассказывали вам о деятельности украинской киберспортивной компании Maincast после начала войны. Сейчас ее представители активно занимаются волонтерством, а о результатах их работы уже упоминали даже в официальных соцсетях нашей Госпогранслужбы.

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Новая помощь от Maincast

На этот раз компания Maincast создала NFT-коллекцию, посвященную украинским городам, пострадавшим от российской военной агрессии. В частности, речь идет о Киеве, Харькове, Мариуполе, Ирпене, Бородянке и других наших многострадальных городах и селах, которые отныне будут всегда носить шрамы войны. Всего в такую ​​коллекцию вошло 45 уникальных изображений.

Представители компании указали, что все вырученные средства будут направлены на помощь Вооруженным Силам Украины и мирным жителям, пострадавшим в результате войны. По мнению соучредителя Maincast и комментатора Виталия "V1lat" Волочая, в их коллекции есть еще одно не менее важное назначение:

Поддерживая наш проект, вы не только внесете весомый вклад в защиту Украины и приближение нашей победы – вы также поможете сохранить память об этой невиданной гуманитарной катастрофе, чтобы мы никогда не забывали об этом и не позволили этому случиться снова.

Напоследок отметим, что подробно ознакомиться со всеми изображениями можно на известной торговой площадке OpenSea.

Примеры изображений, вошедших в NFT-коллекцию / Фото с сайта OpenSea