Актер из GTA 5 дал интересный совет для исполнителей главных ролей в GTA 6

Актер Нед Люк, подаривший внешность и голос Майклу из GTA 5, дал ценный совет для своих преемников: исполнителей ролей Люсии и Джейсона из будущей GTA 6.

Нед Люк – актер, воплотивший в жизнь Майкла Де Санту для Grand Theft Auto 5, в интервью дал искренний совет актерскому составу будущей GTA 6.

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После релиза GTA 5 в 2013 году, Нед Люк получил огромный прилив популярности благодаря своей роли в игре.

Актер и по сей день пользуется своей узнаваемостью среди геймеров, часто обращаясь к поклонникам в социальных сетях в образе своего виртуального героя или даже иногда проводя стримы игры.

В недавнем интервью для IGN, Нед поделился мыслями о дебютном трейлере и персонажах Grand Theft Auto 6, а также дал несколько советов тем, кто в конечном итоге окажется актерами, стоящими за новыми героями – Люсией и Джейсоном.

Актер и его виртуальный протеже / Фото с X

что некоторые геймеры уверены, что уже нашли исполнительницу роли Люсии , по их мнению, ею стала актриса Ана Эспозито.

Нед Люк отметил, что эти актеры, кем бы они ни были, несомненно, привлекут к себе огромное внимание, когда GTA 6 наконец-то выйдет, особенно потому, что невероятная графика проекта сделает так, что их персонажи будут выглядеть практически так же, как они в реальной жизни.

Люк посоветовал актерам "наслаждаться своими 15 минутами славы" как можно дольше и добавил что, преданная база поклонников GTA поможет им держаться на плаву довольно долго.