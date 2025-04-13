Bungie показали игровой процесс многопользовательского шутера Marathon – когда выйдет игра

Bungie представила геймплейный трейлер возрождения своего научно-фантастического шутера Marathon и назвала дату релиза игры. Детали – в материале.

Поклонники многопользовательских шутеров скоро получат новую видеоигру от корифеев жанра, ведь легендарные разработчики из Bungie назвали дату релиза своего следующего проекта, информирует 24 Канал.

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Микс жанров от мастеров шутеров

Хотя студия фактически возрождает свою давно забытую франшизу, новый Marathon будет совсем не похож на оригинал. Геймеров будет ждать командный "экстракционный" шутер, где коллективы из 3 игроков будут соревноваться на картах, вмещающих до 18 "ранеров".

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Идея игры проста – зайти с командой на карту, накопить как можно больше "лута" и выйти из локации живыми. Умрете – потеряете все: и свою добычу и снаряжение с которым начинали.

Что касается героев игры, то ими будут уже упомянутые "раннеры" каждый из которых имеет уникальные способности и специализации. Сейчас Bungie показали четырех персонажей, а на релизе их будет 6.

Трейлер игры – смотрите видео

Относительно выхода шутера, то он планируется 23 сентября 2025 года для PS5, Xbox Series X|S и ПК.

Следует заметить, что Marathon не будет бесплатной. По предварительным данным цена на игру будет в пределах 40 долларов.