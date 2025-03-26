Насколько популярной оказалась игра Marvel Rivals в киберспорте

Marvel Rivals только начинает развиваться на киберспортивной сцене, но первые результаты весьма положительные. Первые крупные турниры привлекли многочисленные организации и значительное количество зрителей. Вот немного статистики.

Marvel Rivals быстро растет

После месяца соревнований по всему миру завершилась серия турниров Marvel Rivals Invitational, которая определила пятерых чемпионов в каждом из основных регионов. Наибольший интерес к Marvel Rivals как киберспорту был в Северной Америке, которая привлекла наибольшее количество зрителей и наибольшую заинтересованность со стороны авторитетных организаций, сообщает 24 Канал со ссылкой на eSports Charts.

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Если не принимать во внимание события, ориентированные на стримеров, такие как Creator Cup и Twitch Rivals, то наибольшее количество зрителей собрал турнир NA Invitational, который завершился 23 марта. По данным статистики, на пике ивент собрал 71 099 одновременных зрителей. Хотя это не сравнится с рекордами LoL или Dota 2, это все равно немало для игры, которая вышла в декабре и провела свои первые в истории серьезные турниры.

Этому способствовали многочисленные стримеры, такие как Shroud, который настолько заинтересовался Marvel Rivals, что и сам основал команду, которая участвовала в соревнованиях: Shroud-X. Но на мероприятии присутствовал целый ряд более крупных организаций с преданными фан-базами: Sentinels, Envy, FlyQuest и 100 Thieves.

Всего в начале года прошло 4 турнира по 100 000 долларов призовых . Предположительно, до конца года разработчики объявят больше мероприятий.

100 Thieves доминировали на соревнованиях в Северной Америке. С тех пор как команда, ранее известная как Mutants, подписала контракт с брендом Nadeshot, они не проиграли ни одного матча.

Мы также видим, что давнее соперничество между Sentinels и 100 Thieves в VALORANT перенеслось в Marvel Rivals, вместе с ожидаемым количеством перепалок в социальных сетях. Порой они даже переходят границы адекватного соперничества, однако многие считают, что это еще раз показывает, что игра живая, активная и в ней происходит много интересного.

Marvel Rivals еще есть куда расти. NetEase обязалась поддерживать игру и инвестировать в нее минимум 10 лет и дальше. А с сезонными турнирами, встроенными в сам соревновательный режим игры, это означает, что киберспорт для Marvel Rivals будет оставаться приоритетом на долгие годы.