Утечка раскрыла 7 будущих героев и врагов Marvel Rivals

Marvel Rivals продолжает удерживать внимание аудитории благодаря постоянному расширению пула персонажей. Пока игроки готовятся к появлению Циклопа, по сети распространилась информация о следующих героях и злодеях, которые могут изменить баланс сил в игре в течение следующих месяцев.

Кого ждать в Marvel Rivals?

Популярность шутера Marvel Rivals в значительной степени держится на регулярном обновлении списка игровых персонажей: разработчики стабильно добавляют по два новых героя каждый сезон. Пока сообщество обсуждает будущее появление Циклопа, новые утечки позволяют заглянуть далеко в будущее – вплоть до 11-го сезона включительно. Благодаря информации от датамайнеров, которые ранее успешно предсказали появление Дэдпула, стал известен список из семи следующих персонажей. Об этом пишет издание Insider Gaming.

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В девятом сезоне игроки, вероятно, увидят Каптура (The Hood) и Ювили (Jubilee). Ожидается, что Каптур возьмет на себя роль "Авангарда", тогда как Ювили станет "Стратегом". Интересно, что намеки на них уже нашли в финальной карточке галереи текущего сезона.

Появление Ювили уже вызвало жаркие дискуссии среди фанатов, хотя она и не является очень популярной из-за отсутствия в фильмах Marvel. Утечки указывают на то, что разработчики выбрали ее вампирскую версию из комиксов, а не классический образ подростка-мутанта. Несмотря на то, что такая интерпретация добавляет игре уникальности, часть аудитории выражает недовольство из-за отхода от традиционного облика героини.

Хотя еще одного героя для 11-го сезона пока остается тайной, среди потенциальных кандидатов называют Голубого Марвела (Blue Marvel) и Кресент (Crescent), чьи данные также нашли в файлах игры.

Новые враги

Следующий, десятый сезон, должен сосредоточиться не только на расширении команды Людей Икс, но и на добавлении грозных противников.

Главными новинками станут Ночной Змей (Nightcrawler) и Горр – Убийца богов . Добавление Горра является особенно значимым, поскольку игровое сообщество длительное время жаловалось на нехватку ярких антагонистов в игре. Его появление может кардинально изменить динамику сражений, учитывая его статус одного из самых опасных врагов во вселенной Marvel.

и . Добавление Горра является особенно значимым, поскольку игровое сообщество длительное время жаловалось на нехватку ярких антагонистов в игре. Его появление может кардинально изменить динамику сражений, учитывая его статус одного из самых опасных врагов во вселенной Marvel. Ожидают также, что к ростеру наконец-то присоединится и Доктор Дум – ключевой антагонист текущей сюжетной линии игры. Выход Доктора Дума, предположительно, будет приурочен к премьере предстоящего фильма киновселенной Marvel "Мстители: Судный день". Это позволит разработчикам привлечь новую волну игроков на фоне кинематографического ажиотажа вокруг персонажа.

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Кто еще может прийти в Marvel Rivals

Кроме указанных семи персонажей, в очереди на релиз остаются такие весомые фигуры, как Капитан Марвел, Профессор Икс і Танос. Несмотря на то, что сроки их появления пока не определены, сам факт наличия их данных в коде игры подтверждает амбициозные планы разработчиков по развитию проекта на годы вперед.