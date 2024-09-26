Meta и NBC выпустят VR игру по мотивам культового телесериала

Meta и NBC создали VR игру, которая позволит геймерам по-настоящему погрузиться в один из самых известных комедийных телесериалов в мире.

Одно из самых удачных шоу от американского телеканала NBC получит собственную видеоигру под названием The Office World.

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В период с 2005 по 2013 год, Офис был одним из самых популярных телесериалов в мире, а все его девять сезонов давно стали классикой жанра ситкомов.

Теперь многомиллионная армия поклонников сможет по-новому взглянуть на любимый проект.

The Office World даст поклонникам совершенно новый способ почувствовать сериал через интерактивные возможности виртуальной реальности,

– обещает Сара Малкин, директор Metaverse Entertainment в Meta.

Новая VR игра, вдохновленная культовым шоу, предложит игрокам стать работниками известной компании Дандер Миффлин.

В The Office World геймеры получат собственный стол в знакомом офисе и будут играть в различные мини-игры, вдохновленные памятными сценами из шоу, например "Kevin's Chilli".

Игроки также будут зарабатывать внутриигровую валюту – "Schrute Bucks", которую можно будет потратить на украшения для своего рабочего места.

Скриншот из игры / Фото NBC / Meta

The Office World будет запущен на виртуальной платформе Meta Horizon 10 октября 2024 года.