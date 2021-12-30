Мгновенная карма: игрок в Red Dead Redemption 2 поделился забавным видео

Курьезной записью поделился в сети поклонник Red Dead Redemption 2. Он попытался сбросить неигрового персонажа со скалы, правда, игра очень быстро его проучила.

Все поклонники видеоигр знают, что в Red Dead Redemption 2 огромный открытый мир, который очень интересно исследовать. Разработчики из компании Rockstar Games очень хорошо поработали над ним, а очередным ярким подтверждением этого может служить забавная запись, которой поделился пользователь платформы Reddit с никнеймом CSHC_FIN.

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Итак, этот геймер просто исследовал игровой мир, а в определенный момент он столкнулся с неигровым персонажем, который ехал верхом на лошади. Стоит добавить, что произошло это на очень узкой горной дороге. Пользователь CSHC_FIN решил, что они не смогут здесь спокойно разойтись, поэтому он сразу же обидел этого наездника.

Понятно, что последнему это не понравилось, правда, хоть что-то противопоставить главному герою он так и не смог. Сначала протагонист сбросил его на землю с помощью лассо, а потом просто избил. Завершилось все тем, что главный герой попытался сбросить этого персонажа со скалы. Но последний упал на небольшой уступ, поэтому пользователь CSHC_FIN решил сделать это еще раз.

Правда, именно в этот момент протагонист потерял равновесие и упал с этой скалы. Добавим, что последний падал очень долго, а если точнее, то катился. То есть выходит, что видеоигра проучила главного героя, а также познакомила его с понятием мгновенная карма.

Напоследок стоит отметить, что пользователям сети очень понравилась запись CSHC_FIN. Его видео уже попало в топ самых популярных в разделе этой игры, а в целом оно собрало 1,3 тысячи лайков и немало положительных отзывов.

Мгновенная карма в видеоигре Red Dead Redemption 2: видео