Культовая студия Arkane рискует исчезнуть вместе с почти готовой игрой о Блейде

Microsoft находится в шаге от ликвидации очередной известной игровой студии. Под угрозой оказалась Arkane Lyon, которая прямо сейчас завершает разработку долгожданного экшена Marvel's Blade.

В результате масштабной реструктуризации Microsoft планирует уволить 3 200 сотрудников и избавиться от пяти студий, среди которых оказались создатели легендарной игры Dishonored, сообщает Le Monde.

Судьба известной студии буквально висит на волоске

Поскольку команда находится в Лионе, французское законодательство обязывает корпорацию искать нового покупателя перед закрытием компании или массовыми увольнениями.

Процесс консультаций и поиска финансового партнера официально завершится 13 ноября, и если новый владелец не найдется, 217 специалистов потеряют работу, а студию полностью ликвидируют.

Анонсирующий трейлер игры: смотрите видео

Главная трагедия ситуации заключается в том, что новый амбициозный проект студии об охотнике на вампиров уже практически готов.

Представители французского профсоюза работников игровой индустрии отмечают, что разработка игры в настоящее время находится на финальной стадии, а ее возможная отмена станет сокрушительным ударом по команде.

Отмена Marvel's Blade на таком этапе станет монументальным марнотратством,

– прокомментировал представитель профсоюза работников видеоигр.

Специалисты убеждены, что проект имеет все шансы стать коммерчески успешным и оправдать вложенные ресурсы, если ему дадут возможность выйти на рынок. Однако в Microsoft настроены менее оптимистично, хотя и пытаются найти покупателей для Arkane.

В конечном итоге, судьба 217 высококлассных специалистов и перспективного супергеройского экшена зависит от появления новых инвесторов, а если этого не произойдет, то игровой мир рискует потерять еще одну из самых талантливых студий современности, после недавнего шокирующего закрытия BioWare.