Неожиданное решение: Microsoft снимает с продажи Forza Motorsport 7, которая вышла в 2017 году

Разработчики видеоигры Forza Motorsport 7 опубликовали достаточно неожиданное заявление. Дело в том, что они уже в ближайшее время планируют остановить продажи этой игры.

В начале июня представители компании Electronic Arts опубликовали неожиданное заявление. Они сообщили о том, что уже в ближайшее время планируют снять с продажи сразу несколько частей из серии Need for Speed. Руководство компании решило, что нецелесообразно тратить ресурсы на проекты, в которых очень низкий онлайн.

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Нечто похожее сделали и представители Microsoft, но уже со своей популярной серией. Они решили снять с продажи видеоигру Forza Motorsport 7, которая вышла только в октябре 2017 года. Уже известно, что исчезнут с полок виртуальных магазинов и различные дополнения для игры, а также ее удалят из библиотеки сервиса Xbox Game Pass.

Произойдет это уже в ближайшее время – 15 сентября, хотя стоит добавить, что владельцы игры смогут и в дальнейшем пользоваться всеми многопользовательскими функциями. А подписчики сервиса Xbox Game Pass, которые приобрели хотя бы одно дополнение для Forza Motorsport 7, получат токены для активации бесплатной копии игры. Стоит отметить, что последнее можно будет сделать до 15 сентября 2023 года.

Разработчики отметили, что произошло это из-за того, что истек срок действия лицензий на использование автомобилей, трасс и других элементов. Но самое интересное, что произошло это до выхода новой части, то есть уже этой осенью в официальном магазине Microsoft не будет игр из популярной серии Forza Motorsport. Наверное, разработчики думали, что успеют выпустить восьмую часть до этого момента, но из-за пандемии все пошло не по их плану. Напоследок стоит лишь отметить, что до 15 сентября в Microsoft Store можно будет приобрести Forza Motorsport 7 за 10 долларов (-75%).

Трейлер видеоигры Forza Motorsport 7: видео