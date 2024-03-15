Вы можете выиграть уникальную консоль Xbox в официальном розыгрыше Microsoft: что нужно

Microsoft известна своими регулярными розыгрышами, которые дают людям шанс выиграть кастомные консоли Xbox. Каждая из них получает уникальный дизайн, посвященный той или иной игре. На этот раз она предлагает нечто действительно уникальное с дизайнерской точки зрения.

Детали розыгрыша

Новый розыгрыш приурочен к запуску Xbox-версии MMO Final Fantasy XIV Online от Square Enix, который состоится 21 марта. Компании объединились, чтобы подарить одному человеку Xbox Series X и контроллер с иллюстрациями по мотивам игры. Консоль помещена в специальный чехол, что придает ее действительно особый вид.

Смотрите также В Cyberpunk 2077 второй раз за неделю нашли скрытый разработчиками элемент

Однако здесь есть две новости: хорошая и плохая.

Плохая заключается в том, что дизайнерская консоль в стиле Final Fantasy XIV является нефункциональной. Проще говоря, это лишь декоративный элемент.

Хорошая же новость в том, что победитель получит также бесплатную рабочую консоль в привычном дизайне и контроллер.

Также компания пришлет бесплатную копию Final Fantasy XIV Online Complete Collector's Edition, которая включает в себя все дополнения к игре, а также ряд игровых предметов с каждого дополнения. Обычно эта версия игры стоит 140 долларов. Кроме того, победитель получит 12-месячную бесплатную подписку на Xbox Game Pass Ultimate.