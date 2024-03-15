Вы можете выиграть уникальную консоль Xbox в официальном розыгрыше Microsoft: что нужно
Источник:Microsoft
Microsoft известна своими регулярными розыгрышами, которые дают людям шанс выиграть кастомные консоли Xbox. Каждая из них получает уникальный дизайн, посвященный той или иной игре. На этот раз она предлагает нечто действительно уникальное с дизайнерской точки зрения.
Детали розыгрыша
Новый розыгрыш приурочен к запуску Xbox-версии MMO Final Fantasy XIV Online от Square Enix, который состоится 21 марта. Компании объединились, чтобы подарить одному человеку Xbox Series X и контроллер с иллюстрациями по мотивам игры. Консоль помещена в специальный чехол, что придает ее действительно особый вид.
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Однако здесь есть две новости: хорошая и плохая.
- Плохая заключается в том, что дизайнерская консоль в стиле Final Fantasy XIV является нефункциональной. Проще говоря, это лишь декоративный элемент.
- Хорошая же новость в том, что победитель получит также бесплатную рабочую консоль в привычном дизайне и контроллер.
Также компания пришлет бесплатную копию Final Fantasy XIV Online Complete Collector's Edition, которая включает в себя все дополнения к игре, а также ряд игровых предметов с каждого дополнения. Обычно эта версия игры стоит 140 долларов. Кроме того, победитель получит 12-месячную бесплатную подписку на Xbox Game Pass Ultimate.
- К сожалению, чтобы принять участие в розыгрыше, вы должны быть резидентом США или Канады и быть старше 18 лет.
- Для участия нужно подписаться на официальные аккаунты Xbox и Final Fantasy XIV в соцсети X, а затем ретвитнуть сообщение о розыгрыше, добавив к своей публикации тег #XboxFFXIVSweepstakes.
- Принять участие в розыгрыше можно до 28 марта, а победитель будет выбран 2 апреля.