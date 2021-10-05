Для человека не вовлеченного в мир видеоигр, типичный геймер представляется агрессивным асоциальным подростком тратящим все свободное время на виртуальную жизнь. Мы попытались разобраться с самыми популярными мифами о геймерах и их хобби и узнать, правда ли это или стереотипы?

Интересно Учимся играя: интересные и веселые способы изучить историю

Видеоигры заставляют становиться более жестокими

Один из самых давних стереотипов о видеоиграх заключается в том, что жестокие игры, такие как Call of Duty, могут заставить игроков стать более агрессивными в реальном мире. Это беспокойство особенно актуально в контексте массовых расстрелов с намеками на то, что преступники не только играют в жестокие игры, но и что их подтолкнули к такому действию видеоигры.

Такие обвинения часто не оправдываются при последующей судебно-медицинской экспертизе. Современные научные данные показывают, что связь между играми и агрессией на самом деле слабая. В исследовании, опубликованном в журнале Molecular Psychiatry, участников просили играть в жестокую игру, ненасильственную игру или вообще не играть в нее каждый день в течение двух месяцев. Используя ряд анкет и поведенческих мер для проверки агрессии, сексистских взглядов и проблем с психическим здоровьем, авторы исследования обнаружили, что игра в видеоигры с насилием не оказывает значительного отрицательного воздействия на какие-либо из этих показателей.

В аналогичном ключе исследование, опубликованное в Royal Society Open Science, показало, что при опросе более 2 тысяч подростков не было найдено никаких доказательств того, что игра в жестокие игры заставляла их становиться более агрессивными или менее социальными.

Два исследования, конечно, не дадут нам всей истории, но новая картина из исследовательской литературы заключается в том, что видеоигры, по-видимому, не оказывают значимого влияния на агрессивное поведение и, конечно же, не являются основной причиной массовых актов общественного насилия.

Фото Pexels

Игры приводят к социальной изоляции

В 2014 году социолог Нил Хоу провел исследование, результаты которого развенчивают этот стереотип. Согласно данным опроса, пристрастие к видеоиграм свойственно вполне общительным, образованным людям, многие из которых успешны в различных сферах жизни.

У большинства опрошенных геймеров есть близкие – друзья, супруги, возлюбленные. Кроме того, 57% респондентов, увлеченных компьютерными играми, согласились с утверждением "Для меня в жизни важнее всего друзья и близкие". Такой же ответ выбрали только 35% тех, кто никогда не играет в игры на компьютере или смартфоне. Для некоторых, видеоигры – это также отличный способ провести время с друзьями или с семьей. Так, например, эксклюзив консоли PlayStation 5 Sackboy: A Big Adventurе рассчитан на несколько человек и отлично подойдет для семейного вечера вдвоем.

Получается, что видеоигры не изолируют людей, а могут наоборот объединить нас множеством новых способов, сформировать сплоченные сообщества, основанные на общих интересах и хобби.

Фото Pexels

Это бессмысленная трата времени

Видеоигры, наравне с фильмами и книгами, дают нам возможность познакомиться с нашим миром и другими фантастическими местами так, как никакие другие средства массовой информации. Особенность видеоигр заключается в том, что игрока помещают в центр истории – он становится активным участником, а не пассивным наблюдателем. Таким образом, игры помогают нам исследовать, что значит быть человеком, что лежит в основе понятия любви и потери, позволяют нам путешествовать в далекие невероятные места не выходя из дома.

Более того, игры могут помогать изучать что-либо, например, английский язык. Да, многие игры имеют русифицированный интерфейс и диалоги (хотя бы с субтитрами), но если язык переключить на английский, игрок будет постигать его без необходимости заставлять себя учить скучные правила.

Другие игры также способны научить чему-то полезному. К примеру, симуляторы показывают в деталях, как происходит то или иное действие, а такие игры, как, например, Ghost of Tsushima, разработанные на основе исторических событий, показывают достоверные факты прошедших лет и так далее. Одним словом, если на вещи смотреть буквально, то игры не только не мешают, но даже помогают человеку становиться умнее и образованнее.

Фото Ghost of Tsushima

Игры только для детей

Эта устаревшая мысль надоедает не только геймерам, но и, например, фанатам комиксов. Что те, что другие страдают от постоянных обвинений в ребячестве и несерьезности увлечений. Люди, считающие, что игры созданы лишь для детей, обычно знают только о тетрисе и тамагочи, которые и правда не совсем подходят для взрослых.

Сейчас большое количество популярных игр имеют пометку "18+". Игры уже давно отошли от аудитории детей и рассчитаны на взрослых, которые смогут понять закрученный сюжет, разобраться в поднятых моральных проблемах или сложных отсылках.

Да и сами геймеры не так молоды, как принято считать. Американская ассоциация производителей программного обеспечения и компьютерных игр ESA в своем ежегодном отчете утверждает, что средний возраст геймера – 35 лет, причем для мужчин эта цифра равняется 33 годам, а для женщин – 37.

Фото Pexels

Нельзя утверждать, что игры являются во всех смыслах добром, и каждый человек должен обязательно в них играть. Становиться геймером или нет – это исключительно индивидуальный выбор, который не должен мешать работе, учебе, семейным отношениям и так далее. Но пора бы уже согласиться, что видеоигры 20 лет назад и сегодня – это две разные вещи. Если раньше они были просто минутным развлечением, то сейчас индустрия стала одной из наиболее развитых сегментов рынка. А потому споры вокруг вреда и пользы виртуальных миров будут возникать с новой силой каждый день, и у обоих лагерей найдутся свои приверженцы и противники.