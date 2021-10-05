Мифы о гейминге: правда или вымысел

Все еще существуют люди, придерживающиеся странных, а порой и вовсе абсурдных убеждений относительно геймеров. Опытным игрокам вероятно известны некоторые из них, ведь отдельные стереотипы существуют не одно десятилетие, что, конечно, не делает их правдивыми. Современный геймер очень далек от того образа, который возникает в голове многих людей при упоминании о них.

Для человека не вовлеченного в мир видеоигр, типичный геймер представляется агрессивным асоциальным подростком тратящим все свободное время на виртуальную жизнь. Мы попытались разобраться с самыми популярными мифами о геймерах и их хобби и узнать, правда ли это или стереотипы?

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Видеоигры заставляют становиться более жестокими

Один из самых давних стереотипов о видеоиграх заключается в том, что жестокие игры, такие как Call of Duty, могут заставить игроков стать более агрессивными в реальном мире. Это беспокойство особенно актуально в контексте массовых расстрелов с намеками на то, что преступники не только играют в жестокие игры, но и что их подтолкнули к такому действию видеоигры.

Такие обвинения часто не оправдываются при последующей судебно-медицинской экспертизе. Современные научные данные показывают, что связь между играми и агрессией на самом деле слабая. В исследовании, опубликованном в журнале Molecular Psychiatry, участников просили играть в жестокую игру, ненасильственную игру или вообще не играть в нее каждый день в течение двух месяцев. Используя ряд анкет и поведенческих мер для проверки агрессии, сексистских взглядов и проблем с психическим здоровьем, авторы исследования обнаружили, что игра в видеоигры с насилием не оказывает значительного отрицательного воздействия на какие-либо из этих показателей.

В аналогичном ключе исследование, опубликованное в Royal Society Open Science, показало, что при опросе более 2 тысяч подростков не было найдено никаких доказательств того, что игра в жестокие игры заставляла их становиться более агрессивными или менее социальными.

Два исследования, конечно, не дадут нам всей истории, но новая картина из исследовательской литературы заключается в том, что видеоигры, по-видимому, не оказывают значимого влияния на агрессивное поведение и, конечно же, не являются основной причиной массовых актов общественного насилия.

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Игры приводят к социальной изоляции

В 2014 году социолог Нил Хоу провел исследование, результаты которого развенчивают этот стереотип. Согласно данным опроса, пристрастие к видеоиграм свойственно вполне общительным, образованным людям, многие из которых успешны в различных сферах жизни.

У большинства опрошенных геймеров есть близкие – друзья, супруги, возлюбленные. Кроме того, 57% респондентов, увлеченных компьютерными играми, согласились с утверждением "Для меня в жизни важнее всего друзья и близкие". Такой же ответ выбрали только 35% тех, кто никогда не играет в игры на компьютере или смартфоне. Для некоторых, видеоигры – это также отличный способ провести время с друзьями или с семьей. Так, например, эксклюзив консоли PlayStation 5 Sackboy: A Big Adventurе рассчитан на несколько человек и отлично подойдет для семейного вечера вдвоем.

Получается, что видеоигры не изолируют людей, а могут наоборот объединить нас множеством новых способов, сформировать сплоченные сообщества, основанные на общих интересах и хобби.

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Это бессмысленная трата времени

Видеоигры, наравне с фильмами и книгами, дают нам возможность познакомиться с нашим миром и другими фантастическими местами так, как никакие другие средства массовой информации. Особенность видеоигр заключается в том, что игрока помещают в центр истории – он становится активным участником, а не пассивным наблюдателем. Таким образом, игры помогают нам исследовать, что значит быть человеком, что лежит в основе понятия любви и потери, позволяют нам путешествовать в далекие невероятные места не выходя из дома.

Более того, игры могут помогать изучать что-либо, например, английский язык. Да, многие игры имеют русифицированный интерфейс и диалоги (хотя бы с субтитрами), но если язык переключить на английский, игрок будет постигать его без необходимости заставлять себя учить скучные правила.

Другие игры также способны научить чему-то полезному. К примеру, симуляторы показывают в деталях, как происходит то или иное действие, а такие игры, как, например, Ghost of Tsushima, разработанные на основе исторических событий, показывают достоверные факты прошедших лет и так далее. Одним словом, если на вещи смотреть буквально, то игры не только не мешают, но даже помогают человеку становиться умнее и образованнее.

Фото Ghost of Tsushima

Игры только для детей

Эта устаревшая мысль надоедает не только геймерам, но и, например, фанатам комиксов. Что те, что другие страдают от постоянных обвинений в ребячестве и несерьезности увлечений. Люди, считающие, что игры созданы лишь для детей, обычно знают только о тетрисе и тамагочи, которые и правда не совсем подходят для взрослых.

Сейчас большое количество популярных игр имеют пометку "18+". Игры уже давно отошли от аудитории детей и рассчитаны на взрослых, которые смогут понять закрученный сюжет, разобраться в поднятых моральных проблемах или сложных отсылках.

Да и сами геймеры не так молоды, как принято считать. Американская ассоциация производителей программного обеспечения и компьютерных игр ESA в своем ежегодном отчете утверждает, что средний возраст геймера – 35 лет, причем для мужчин эта цифра равняется 33 годам, а для женщин – 37.

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Нельзя утверждать, что игры являются во всех смыслах добром, и каждый человек должен обязательно в них играть. Становиться геймером или нет – это исключительно индивидуальный выбор, который не должен мешать работе, учебе, семейным отношениям и так далее. Но пора бы уже согласиться, что видеоигры 20 лет назад и сегодня – это две разные вещи. Если раньше они были просто минутным развлечением, то сейчас индустрия стала одной из наиболее развитых сегментов рынка. А потому споры вокруг вреда и пользы виртуальных миров будут возникать с новой силой каждый день, и у обоих лагерей найдутся свои приверженцы и противники.