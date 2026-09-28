Знаковое событие: легендарная игра Minecraft получит новое измерение в 2027 году

Студия Mojang сделала сенсационный анонс, которого фанаты ждали почти пятнадцать лет. В культовой игре Minecraft впервые за долгое время появится совершенно новое измерение под названием Сифт.

Совсем скоро игроков Minecraft ждет совершенно новый мир с уникальными существами – об этом стало известно во время трансляции Minecraft Live 2026 на YouTube.

Неоновое сияние и новые опасности: чем удивит Сифт

Новый мир станет лишь четвертым полноценным измерением в игре наряду с Верхним миром, Незером и Эндом.

Последний раз подобное обновление Minecraft получал еще в 2011 году, когда разработчики представили Энд. Создатели описывают новую локацию как яркий и насыщенный неоновыми синими и розовыми оттенками мир, переполненный душами, древней растительностью, неизвестными минералами и новыми мобами.

Главным талисманом и символом нового измерения уже успел стать голубой кролик Блаб, которого создатели показали в официальном тизере.

Презентация Шифта в Minecraft: посмотрите ролик

Today at Minecraft LIVE: Dungeons II, our first new dimension in more than 14 years, new ways for creators to build, Minecraft on Nintendo Switch 2, and more.



More than 300,000 people play Minecraft for the first time on an average day. After 17+ years and 425M+ copies sold, I… pic.twitter.com/fdhkwuh258 – ASHA (@asha_shar) September 26, 2026

Традиционные версии игры Java и Bedrock получат это обновление в 2027 году, но испытать новое измерение можно будет гораздо раньше.

Впервые Сифт появится в приключенческой игре Minecraft Dungeons 2, которая выйдет уже 29 сентября 2026 года на ПК и консолях.

Демонстрация нового измерения в будущей игре: смотрите видео

По сюжету спин-оффа в новый мир вторглись пилладжеры, чтобы захватить "источник душ".

Игроки встретят уникальных боссов, а также множество новых мобов.

Это станет прекрасным дополнением к игре, которая не так давно прошла саму себя благодаря уникальной симуляции, занявшей 2 миллиарда виртуальных лет.