Мир запомнит тебя жадным посмешищем, – продюсерша Blizzard попрощалась с Бобби Котиком

Продюсер франшизы Overwatch публично обругала своего без пяти минут бывшего шефа и обвинила его в подрыве работы целого подразделения. Детальнее в материале.

Оказывается, что не только геймеры недолюбливали печально известного CEO Activision Blizzard Бобби Котика. Это лишний раз подтвердила гневная тирада одной из разработчиц Overwatch после недавнего интервью функционера.

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В достаточно крупном интервью порталу VentureBeat, Котик рассказал немало интересных вещей о состоянии Activision Blizzard, причинах продажи компании и своих амбициях. Однако наиболее резонансным получилось заявление о том, что акции студии упали не из-за скандалов с сексуальными притязаниями и забастовок работников, а из-за задержки релизов крупных проектов – Overwatch 2 и Diablo IV.

Фактически, CEO корпорации таким образом сбросил с себя вину за сложившуюся ситуацию.

Не согласилась с его словами, продюсер Overwatch Трэйси Кеннеди, которая не на шутку возмутилась и решила высказать собственное мнение по этому поводу в твиттере.

Бобби, расскажи всем, как ты нагружал нас сверхурочной работой над рандомными проектами для OW1, а потом их отменяли и мы теряли месяцы работы над OW2. Или расскажи, как увольнялись почти целые команды разработчиков и говорили, что это из-за тебя. Не стесняйся. А, стоп, точно, ты же прячешься за козлами отпущения, потому что ты трус. Мир запомнит тебя жадным посмешищем и ты ничего с этим не сделаешь. Мы пережили тебя и победили. Прощай, – закончила злостное обращение Кеннеди.

Итак, со слов сотрудницы следует, что именно неправильные менеджерские решения повлияли на отсрочку релиза Overwatch 2, а значит, вполне вероятно, что и все другие проблемы компании были вызваны тем же.

Так или иначе, Microsoft должны задуматься, нужен ли им такой высокопоставленный менеджер или правильным решением будет все же его избавиться от греха подальше. Мы думаем, что большинство геймеров, как и Трэйси Кеннеди, уже знают правильный ответ. Знает ли его Фил Спенсер? Увидим.

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