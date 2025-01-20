Запрет TikTok в США серьезно задел одну из крупнейших мобильных киберспортивных игр

Драма вокруг TikTok продолжалась 14 часов в течение прошлых выходных, подняв целую кучу шума. Но приложение стало не единственным заблокированным в тот день, поскольку из сети исчезло несколько других наименований, в том числе и Mobile Legends: Bang Bang, которая является одной из крупнейших мобильных игр в мире.

Что известно

Дело в том, что Mobile Legends разрабатывала студия Moonton, которая, как и TikTok, принадлежит китайской компании ByteDance. Она также владеет студией Nuverse, а потому проекты Marvel Snap и Land of Empires также оказались под запретом, которая влияет на киберспортивную индустрию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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Mobile Legends: Bang Bang уже долгое время является одним из ключевых наименований на рынке мобильных игр:

Данные Esports Charts показывают, что она стала одной из самых популярных игр в истории, с пиковым показателем одновременного просмотра в более пяти миллионов пользователей, зафиксированным во время чемпионата мира M5 в 2023 году.

Кроме того, она стала восьмой самой дорогой киберспортивной игрой в 2024 году, принеся игрокам почти 8 миллионов долларов в 163 турнирах.

Она вплотную приблизилась к PUBG и немного отстала от VALORANT.

Запрет TikTok должен был бы начать действовать вчера, но фактически так и не вступил в действие. Компания сама временно закрывала доступ к своему приложению, чтобы выполнить закон, но после переговоров отменила ограничения для американцев после 14 часов недоступности. Но данных о том, с чьей подачи выключились игры, пока что нет. Вероятно, все эти на другие игры ByteDance так же сделала недоступными по собственной инициативе.

Любой на территории США, зайдя в Mobile Legends, видел сообщение, что "приключение пока недоступно".

По независящим от нас обстоятельствам игра Mobile Legends: Adventure пока недоступна для игроков в США. Мы очень ценим наше активное сообщество игроков и активно изучаем возможности возвращения игры в будущем,

– говорилось в объявлении.

Хотя Северная Америка не является крупнейшим регионом для Mobile Legends, это все равно большой удар для проекта.

Судя по всему, хотя TikTok уже восстановил доступ, игры все еще недоступны. 15 минут назад (с момента написания этого материала), издание eSportsInsider все еще сообщало, что Mobile Legends не работает в США.