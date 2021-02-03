Новый мод для классического DOOM объединяет легендарную игру с Call of Duty – трейлер
Call of DOOM: Black Warfare – новый креативный мод, объединяющий DOOM и Call of Duty, добавляет еще больше возможностей для уничтожения врагов.
Источник: GameRant
DOOM, бесспорно, является одной из важнейших франшиз шутеров от первого лица в истории этого сверхпопулярного жанра. Как самая первая игра, выпущенная в 1993 году, так и новые продолжения во главе с последней DOOM Eternal, не только завоевали миллионы фанатов, но также и оказали огромное влияние на многие другие шутеры.
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Еще одной очень важной и популярной серией шутеров от первого лица является Call of Duty. DOOM может похвастаться большим разнообразием фанатских модификаций, а совсем недавно был создан мод, сочетающий вместе эти две чрезвычайные игры.
Трейлер мода Call of DOOM: Black Warfare
Call of DOOM: Black Warfare уже доступен на популярном сайте с модификациями под названием Moddb. В целом это все еще оригинальный DOOM, но с огромным количеством нового оружия, заимствованной из вселенной Call of Duty. Разработчики отмечают, что в модификации доступны более 70 лучших "ганов" из Call of Duty, которые должен узнать каждый фанат серии, включая Vector, PDW, LAW, RPD, FAL, M16, Desert Eagle и многое другое.
Двойные пистолеты в Call of DOOM / изображение moddb
Различные типы оружия, такие как пусковые установки, двойные пистолеты, SMG и снайперские винтовки безусловно добавляют в игру еще больше веселья. Кроме того, одной из визитных карточек модификации является появление новых солдатов-компаньонов, выполненных так, чтобы максимально напоминать таких легендарных персонажей из Call of Duty, как Капитан Прайс и Соап МакТавиш.
Персонажи из Call of Duty, добавленные в модификацию / изображение moddb
Также в моде представлена знаменитая "таинственная шкатулка" из режима зомби с CoD. Она имеет 90 различных результатов, в которых можно получить как лучшее оружие, так и худшее. Также существуют секретные предметы, которые можно получить только с помощью этой шкатулки.
"Таинственная шкатулка" в моде Call of DOOM / изображение moddb
Для поклонников классического DOOM и (или) Call of Duty – Call of DOOM: Black Warfare, безусловно, мод, который стоит попробовать.
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