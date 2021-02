Call of DOOM: Black Warfare – новый креативный мод, объединяющий DOOM и Call of Duty, добавляет еще больше возможностей для уничтожения врагов.

Источник: GameRant

DOOM, бесспорно, является одной из важнейших франшиз шутеров от первого лица в истории этого сверхпопулярного жанра. Как самая первая игра, выпущенная в 1993 году, так и новые продолжения во главе с последней DOOM Eternal, не только завоевали миллионы фанатов, но также и оказали огромное влияние на многие другие шутеры.

Еще одной очень важной и популярной серией шутеров от первого лица является Call of Duty. DOOM может похвастаться большим разнообразием фанатских модификаций, а совсем недавно был создан мод, сочетающий вместе эти две чрезвычайные игры.

Трейлер мода Call of DOOM: Black Warfare

Call of DOOM: Black Warfare уже доступен на популярном сайте с модификациями под названием Moddb. В целом это все еще оригинальный DOOM, но с огромным количеством нового оружия, заимствованной из вселенной Call of Duty. Разработчики отмечают, что в модификации доступны более 70 лучших "ганов" из Call of Duty, которые должен узнать каждый фанат серии, включая Vector, PDW, LAW, RPD, FAL, M16, Desert Eagle и многое другое.

Двойные пистолеты в Call of DOOM / изображение moddb

Различные типы оружия, такие как пусковые установки, двойные пистолеты, SMG и снайперские винтовки безусловно добавляют в игру еще больше веселья. Кроме того, одной из визитных карточек модификации является появление новых солдатов-компаньонов, выполненных так, чтобы максимально напоминать таких легендарных персонажей из Call of Duty, как Капитан Прайс и Соап МакТавиш.

Персонажи из Call of Duty, добавленные в модификацию / изображение moddb

Также в моде представлена знаменитая "таинственная шкатулка" из режима зомби с CoD. Она имеет 90 различных результатов, в которых можно получить как лучшее оружие, так и худшее. Также существуют секретные предметы, которые можно получить только с помощью этой шкатулки.

"Таинственная шкатулка" в моде Call of DOOM / изображение moddb

Для поклонников классического DOOM и (или) Call of Duty – Call of DOOM: Black Warfare, безусловно, мод, который стоит попробовать.