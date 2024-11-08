Странная модификация превратила Red Dead Redemption 2 в хаотичный хоррор

Фанат Red Dead Redemption 2 набрал почти 7 миллионов просмотров, показав модификацию, заставившую всех лошадей двигаться со сверхзвуковой скоростью, что превратило игру в настоящий хоррор.

Странная модификация RDR 2 привлекла внимание миллионов геймеров, ведь предложила необычный челлендж для всех фанатов проекта Rockstar, информирует 24 Канал.

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Совсем другая игра

Модер и стример Red Dead Redemption 2 под ником Blurbs редактировал файлы игры, чтобы заставить повозки и лошадей "путешествовать на сверхзвуковой скорости".

В результате его действий, запряженные лошадьми экипажи внезапно превратились в настоящие боеголовки, которые постоянно разрушают спокойные пейзажи Дикого запада, снося все на своем пути.

Теперь это хоррор,

– шутливо сказал автор модификации.

Нарезка с забавными моментами, возникшими благодаря особенностям прохождения RDR 2 таким образом стала мегапопулярной в соцсети X.

Забавные моменты – смотрите видео

Всего лишь за сутки видео набрало почти 7 миллионов просмотров и более 170 тысяч лайков.

Комментаторы отмечают, что это достаточно интересный челлендж для тех, кто уже неоднократно закончил игру в привычный способ, ведь безусловно добавляет ей новых красок.