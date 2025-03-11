Японский блогер поразил геймеров, покадрово воссоздав популярную сцену из Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds стала хитом в Steam, а особое внимание новая RPG завоевала у геймеров из восточных стран, что в очередной раз доказал японский блогер, который блестяще воссоздал одну из самых известных сцен из игры.

Популярность Monster Hunter Wilds стала историческим рекордом для Capcom, ведь игра покорила миллионы геймеров, среди которых оказался изобретательный блогер из Токио, информирует 24 Канал.

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Идеальное воспроизведение

Фанаты видеоигр частенько делают попытки повторить в реальной жизни какие-то знаковые моменты из любимых проектов.

Наибольшего успеха достигают в этом, как правило профессиональные контент-мейкеры, как вот блогер, который воспроизвел трейлер с GTA 6 прямо в Майами.

Наш сегодняшний герой – пользователь TikTok под псевдонимом SATOYU OHIOBOSS, решил сделать нечто подобное и взялся повторить одну из самых известных сцен из Monster Hunter Wilds.

Речь о весьма детализированном приготовлении пищи, которое буквально "снесло крышу" геймерам вскоре после релиза игры.

Для этого молодой человек создал собственный виртуальный аналог в проекте Capcom, записал игровой процесс, а потом практически безупречно покадрово отснял все то же самое в реальной жизни.

Ролик блогера – смотрите видео

Результатом стало вирусное видео, которое набрало наибольшую популярность в соцсети X, где его посмотрели более 8 миллионов раз.

Работа SATOYU не только изрядно повеселила фанатов Monster Hunter Wilds, а даже привлекла новых геймеров к хитовому проекту Capcom, поэтому он вполне может обратиться к разработчикам с требованием заплатить за рекламу.