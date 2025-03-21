В Mount and Blade 2 появятся морские бои: смотрите трейлер дополнения War Sails

Mount and Blade 2: Bannerlord, фэнтези-стратегия, известная своими захватывающими средневековыми боями, выходит в открытое море в следующем дополнении под названием War Sails. Будущее морское дополнение было анонсировано во время весенней выставки Future Games Show Spring Showcase.

Что предложит War Sails

War Sails впервые в истории франшизы добавит морские бои в Mount and Blade. Вдохновившись историей викингов, разработчики решили дать нам возможность управлять 18 типами кораблей, сражаться с вражескими кораблями в морском бою и строить империю на морских просторах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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Трейлер показал масштабные морские сражения, возможность командовать огромным флотом и брать на абордаж вражеские корабли. Как и в случае с армиями на суше, игрокам нужно будет улучшать свой флот и управлять им, а также хранить запасы припасов, чтобы предотвратить смерти людей во время морского похода или мятежа.

Смотрите трейлер дополнения War Sails: видео

В базовой игре Mount and Blade 2: Bannerlord игроки развивают свои войска от небольшого отряда солдат до мощной армии, способной взять любой город или замок силой. Со временем игроки оснащают свою армию осадными машинами и кавалерией. Элементы ролевой игры появляются, когда игроки управляют отношениями с различными NPC, такими как местные лорды, купцы и разбойники.

Существует восемь основных фракций, каждая из которых состоит из собственного набора кланов, верований, целей и других характеристик. В трейлере к War Sails можно увидеть различные цветовые схемы разных фракций на солдатах и обмундировании кораблей.

В War Sails дебютирует девятая фракция – Норды Северного Королевства.

К базовой игре также будут добавлены новые возможности, такие как надежная стелс-система и случайные события.

Дополнение Mount and Blade 2: Bannerlord War Sails официально выходит 17 июня для ПК, Xbox и PlayStation.