Стало известно когда закроются серверы файтинга MultiVersus

Поклонники виртуальных файтингов скоро не смогут сыграть в проект MultiVersus, ведь Warner Bros. Games закрывает игру из-за ее неприбыльности.

MultiVersus должна была стать серьезным конкурентом другим файтингам и некоторое время даже была киберспортивной дисциплиной, но этому скоро наступит конец, сообщает 24 Канал.

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Успейте поиграть в проект до его закрытия

28 мая 2024 года состоялся релиз игры MultiVersus – бесплатного онлайн-файтинга с огромным списком "бойцов" из разных франшиз Warner Bros: от супергероев DC до персонажей мультфильмов Looney Tunes.

Несмотря на сильную активность игроков в начале своего существования, проект не смог поддерживать интерес геймеров в долгосрочной перспективе.

Вследствие этого, к концу 2024 года MultiVersus принесла Warners Bros. более 100 миллионов долларов убытков.

После нескольких месяцев спекуляций, было наконец объявлено, что серверы игры остановятся навсегда 30 мая 2025 года.

Трейлер игры – смотрите видео

При этом, геймеры все еще будут иметь возможность играть в проект офлайн.

Для этого будет необходимо скачать последнюю версию игры и хотя бы один раз войти в систему в течение 5 сезона, который начнется 4 февраля.