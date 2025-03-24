Назван самый богатый киберспортсмен в дисциплине Dota 2

Dota 2 – одна из самых популярных игр в киберспорте. Она имеет высокие призовые фонды, а когда-то даже побила рекорд, предложив целых 40 миллионов долларов на The International. Это означает, что профессиональные игроки зарабатывают немалые деньги, которые многие очень любят считать.

Самый богатый киберспортсмен в Dota 2

Новый список заработков составил аналитический сайт Esports Charts после завершения PGL Wallachia Season 3. На первом месте все еще остается бывший игрок OG Йохан Сундштайн, известный под никнеймом N0tail, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.

Смотрите также Украинец s1mple рассказал о любимой игре, и это не CS2, в которую он обычно играет на pro-сцене

N0tail – игрок с Фарерских островов, который сейчас уже завершил карьеру. Несмотря на то, что он не играет на профессиональной сцене еще с 2022 года, никто так и не смог превзойти его в заработках. Согласно данным, за весь период активности Йохан Сундштайн заработал 7 184 163 доллара. Он начал играть в 2012 году за Fnatic. Впоследствии прошел через такие команды, как Team Secret и Cloud9. В 2015 году он пришел в OG, где и оставался до самого завершения карьеры.

Игрок, оказавшийся на втором месте, отстает от N0tail почти на 700 000 долларов. Джесси "JerAx" Вайникка заработал 6 486 623 доллара. Это финский киберспортсмен, наиболее известен своей игрой в Team Liquid. В 2020 году он брал почти двухлетний перерыв. Если бы не он, JerAx, вероятно, был бы сегодня на первом месте по заработкам.

В списке самых богатых также есть украинец: Мирослав Колпаков, известный как Mira, имеет на своем счету 5 574 899 долларов и занимает восьмое место в рейтинге. Свою карьеру он начинал в украинской команде Cascade, которая существовала с 2010 по 2021 год. Сегодня он играет за сербскую организацию Aurora Gaming.

В списке на девятом месте также есть игрок, который ранее появлялся в Natus Vincere. Куро Салехи Тахасоми, известный как KuroKy, играл за украинскую команду более года, с февраля 2013 по август 2014 года. Сегодня он играет за Nigma Galaxy и имеет на своем счету 5 295 698 долларов.