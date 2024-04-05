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Начнем с того, что на этой неделе Epic Games Store дарит The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition и Thief.

Первая — это последнее издание научно-фантастической ролевой игры от Obsidian, вдохновленной Fallout. Издание Spacer's Choice Edition вышло в начале 2023 года со всеми DLC (Peril on Gorgon и Murder on Eridanos), увеличенным максимальным уровнем и несколькими визуальными обновлениями, такими как улучшенные текстуры растительности и почвы, модели персонажей, объемное освещение и даже новые анимации.

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The Outer Worlds уже была бесплатной в Epic Game Store на Рождество, но если вы пропустили ее, то сейчас у вас есть еще один шанс. Забрать игру можно в течение целой недели.

Трейлер The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition: видео

Второе предложение, что ждет игроков, называется Thief, где вам нужно перевоплотиться в вора и окунуться в мир интриг, искусно сплетенных коррумпированными аристократами в большом городе, похожем на Лондон, каким он был три века назад. Это перезапуск легендарной стелс-серии 2014 года. Созданная студией Eidos Montreal, игра не очень хорошо продавалась, поэтому разработчик впоследствии занялся другими играми, так и не создав сиквел.

Трейлер игры Thief: видео

И наконец третий проект, который будет ждать игроков с 11 по 18 апреля, называется Ghostrunner. Это киберпанк-платформер от польской компании One More Level и датской студии Slipgate Ironworks. Игра получила неплохие отзывы на Metacritic, а сейчас разрабатывается ее продолжение.