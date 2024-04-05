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Почнемо з того, що цього тижня Epic Games Store дарує The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition та Thief.

Перша — це останнє видання науково-фантастичної рольової гри від Obsidian, натхненної Fallout. Видання Spacer's Choice Edition вийшло на початку 2023 року з усіма DLC (Peril on Gorgon і Murder on Eridanos), збільшеним максимальним рівнем і кількома візуальними оновленнями, як-от покращені текстури рослинності та ґрунту, моделі персонажів, об'ємне освітлення і навіть нові анімації.

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The Outer Worlds уже була безкоштовною в Epic Game Store на Різдво, але якщо ви пропустили її, то зараз у вас є ще один шанс. Забрати гру можна протягом цілого тижня.

Трейлер The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition: відео

Друга пропозиція, що чекає на гравців, називається Thief, де вам потрібно перевтілитись у крадія й зануритись у світ інтриг, майстерно сплетених корумпованими аристократами у великому місті, схожому на Лондон, яким він був три століття тому. Це перезапуск легендарної стелс-серії 2014 року. Створена студією Eidos Montreal, гра не дуже добре продавалася, тож розробник згодом зайнявся іншими іграми, так і не створивши сиквел.

Трейлер гри Thief: відео

І нарешті третій проєкт, який чекатиме на гравців з 11 по 18 квітня, називається Ghostrunner. Це кіберпанк-платформер від польської компанії One More Level і данської студії Slipgate Ironworks. Гра отримала непогані відгуки на Metacritic, а зараз розробляється її продовження.