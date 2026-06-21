Все пропало: фанаты GTA 6 обнаружили "роковую" ошибку на обложке игры

Поклонники GTA 6 разобрали официальную обложку игры до мельчайших деталей и пришли к выводу, что дизайнеры Rockstar не слишком хорошо разбираются в биологии.

Очевидно, у некоторых геймеров слишком много свободного времени, поскольку иначе объяснить последнюю "находку" просто невозможно, сообщает 24 Канал.

Стоит обратить внимание: геймеры нашли девушку с обложки GTA 6 в реальной жизни — кто стал прототипом

"Ну и как в это потом играть"?

Общеизвестно, что события Grand Theft Auto 6 перенесут нас в виртуальный аналог солнечной Флориды.

Среди главных символов этого американского штата — аллигаторы. Ранее рептилии уже появлялись в трейлере и "артах" к игре, а когда 18 июня Rockstar показали официальную обложку проекта, то оказалось, что представитель этого вида есть и на ней.

Правда, геймеры быстро заметили, что с ним что-то не так.

Пользователь Reddit под ником ITehJelleh потратил немного времени на подсчёт и понял ужасное — у аллигатора с обложки всего лишь 60 зубов.

Что-то казалось не так с количеством зубов аллигатора на обложке. Поэтому я посчитал, и, похоже, у аллигатора 60 зубов. У аллигаторов обычно бывает 74–80 зубов, так что это значительно меньше обычного количества,

– сообщил он.

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Такая "претензия" несказанно рассмешила сообщество, а другие геймеры тут же начали доводить ситуацию до абсурда.

Некоторые заявили, мол, выход GTA 6 станет провалом в духе Cyberpunk 2077, а другие шутники призвали не делать предзаказов на проект из-за такого ужасного внимания к деталям.

Правда, никто не учел, что у аллигаторов есть способность отращивать зубы, сообщает PC Gamer. За жизненный цикл они могут сменить от 2 до 3 тысяч зубов, так что этот конкретный красавец может быть спокоен — ещё отрастут.