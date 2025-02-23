Sony снова судят из-за завышенных цен в PS Store

Нидерландский фонд защиты прав потребителей Massaschade & Consument (M&C) подал коллективный иск против Sony, обвинив компанию в установлении завышенных цен на цифровые товары в магазине PlayStation Store.

По данным M&C, Sony злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке Нидерландов, заставляя трех миллионов пользователей PS Store годами переплачивать за игры и внутриигровой контент, рассказывает 24 Канал.

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Причиной этого стало решение компании с 2019 года продавать цифровые версии игр исключительно через PS Store, тогда как раньше коды для загрузки можно было покупать у сторонних ритейлеров, таких как Amazon, Best Buy и GameStop.

Так называемый "налог Sony" достигает 47% – настолько, что независимое исследование показало, что цифровые версии 100 самых популярных игр для PS4 и PS5 в нидерландском PS Store стоят дороже, чем их физические копии в розничных магазинах.

Что требует истец

Фонд Massaschade & Consument в своем иске признает право Sony получать прибыль, но настаивает, что потребители заслуживают справедливые цены. Иск утверждает, что действия компании нарушают как местные, так и европейские законы о конкуренции, и требует компенсации для пользователей.

Первое слушание по делу ожидается до конца 2025 года. Голландские геймеры, которые совершали покупки в PS Store, могут зарегистрироваться на сайте M&C для получения потенциального возмещения.

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Это не первый случай судебных претензий к Sony из-за цен в PS Store. В декабре 2024 года компания согласилась выплатить 7,85 миллионов долларов для урегулирования подобного коллективного иска в США. А в ноябре 2023 года Трибунал по рассмотрению апелляций по вопросам конкуренции в Великобритании дал зеленый свет похожему делу.