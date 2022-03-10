Наигрались: Sony, WarnerMedia и Supercell останавливают распространение своих игр в России

Сразу три известных компании вчера остановили продажу и распространение своих видеоигр на России. Речь идет о Sony, WarnerMedia и Supercell.

Вчерашний день был достаточно богат на санкции против видеоигрового рынка России. Поэтому мы на Games24 решили рассказать вам об этих запретах, которые уже стали реальностью для местных геймеров. В этом материале мы упомянем о самых глобальных, а уже в следующем о тех, которые большинство могло пропустить.

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Sony

Начнем с самого интересного, то есть с санкций, введенных компанией Sony. Ее представители официально отметили, что теперь не будут продавать консоли и диски на России. Также они добавили, что полностью заблокировали магазин PlayStation Store в этом регионе. А это значит, что местные геймеры теперь не могут приобрести видеоигры и продолжить свою подписку PS Plus.

Наверное, больше всего от такого решения пострадали владельцы консоли PS5 Digital Edition, в которой отсутствует стандартный дисковод. Такие "счастливчики" теперь смогут играть только в те видеоигры, которые они приобрели раньше. Отметим также, что все владельцы PS Plus уже не могут забирать бесплатные игры из традиционной месячной подборки.

Также добавим, что представители компании Sony пожертвуют 2 миллиона долларов в фонды, которые помогают украинским гражданам, пострадавшим от вероломного нападения российских орков.

WarnerMedia

Не планирует работать в России и WarnerMedia, а соответствующим заявлением представители компании поделились вчера. Причина очевидна – война на территории Украины, которую развязала Россия. Представители WarnerMedia осудили российскую агрессию и добавили, что их мысли сейчас с украинским народом.

Отметим, что только в 2022 году студии, принадлежащие WarnerMedia, планировали выпустить: LEGO Star Wars: Skywalker Saga, Hogwarts Legacy, Gotham Knights, Suicide Squad: Kill the Justice League и новый файтинг от разработчиков Mortal Kombat и Injustice.

Supercell

И напоследок вспомним о компании Supercell, решившей полностью остановить свою работу на территории России и Беларуси. Ее представители отметили, что уже удалили свои видеоигры из Google Play и App Store. Новые загрузки они приостановили, а со следующим обновлением вообще закроют доступ для всех российских и белорусских геймеров. Очень радикально, но совершенно справедливо.

, что компания Supercell является разработчиком таких игр: Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale, Beatstart и Hay Day.

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