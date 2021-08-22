Насколько вы внимательный геймер: интересный тест на знание украинских видеоигр

За годы независимости украинские разработчики создали немало популярных видеоигр. Наверное, с лучшими отечественными проектами знакомы почти все геймеры, а потому предлагаем вам пройти тест и узнать, как хорошо вы помните все эти игры.

Наверное, почти все геймеры знают, что украинские разработчики видеоигр известны во всем мире. Наши земляки уже создали немало знаковых для этой индустрии проектов, но самое главное – они активно продолжают делать это и сейчас. Например, в ближайшее время должен состояться релиз игры Sherlock Holmes Chapter One, а уже в следующем году на полках различных магазинов должна появиться видеоигра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

Поэтому предлагаем вам пройти тест на знание этих игр. В целом нет ничего сложного, а любой геймер, который хоть раз знакомился с отечественными видеоиграми, с легкостью сможет найти правильный вариант ответа. Ну а новички смогут проверить свою интуицию и получить мотивацию испытать украинские видеоигры уже сейчас!