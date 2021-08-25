Настоящий Аквамен: игрок в GTA Online нашел баг, который позволяет дышать под водой

Интересной записью поделился на Reddit поклонник серии Grand Theft Auto. Он нашел баг в GTA Online, который позволяет главному герою дышать и стрелять под водой.

Наверное, все геймеры время от времени сталкиваются с различными техническими недостатками (багами) в играх. Обычно в такие моменты игроки вспоминают разработчиков "незлым тихим словом", хотя есть и исключения. Именно записью такого момента и поделился на Reddit пользователь с никнеймом Name-Numerous.

Актуально Обвалили рейтинг видеоигры: геймеры раскритиковали режиссерскую версию Ghost of Tsushima

Этот игрок в GTA Online нашел необычный баг, который позволяет игровому персонажу дышать и стрелять под водой. Для этого он использовал автомобиль и оружие, а также нашел нужную локацию у воды. Сначала пользователь оторвал дверь от своего транспортного средства, а затем использовал штурмовую винтовку для того, чтобы подсунуть ее ближе к воде. А если точнее, то к месту, которое подходит для спуска. Далее он встает на эти двери и использует свое оружие еще раз, но уже для того, чтобы сдвинуться с места.

В результате его персонаж спускается в воду (как на санках), правда, он не переходит в режим плавания. Дело в том, что технически главный герой продолжает стоять на двери. Поэтому в таком положении можно делать все то же, что и на суше. Правда, исследовать морское (океаническое) дно не получится, потому что игровой персонаж "привязан" к этой двери. Напоследок стоит отметить, что геймерам такой интересный технический недостаток понравился. А пост пользователя Name-Numerous очень быстро собрал почти 4 тысячи лайков и более 100 комментариев.

Баг, который нашел Name-Numerous: видео