Overwatch 2 уже где-то на горизонте, и фанаты первой части с нетерпением ожидают его релиза. Конечно, геймеры все еще играют в оригинальный Overwatch, хотя и не так массово, как во время расцвета игры. Так или иначе, много преданных поклонников все еще часто заходят в игру, чтобы держать свои навыки в форме и получать порцию веселья, а некоторые изобретательные игроки находят совершенно новые способы насладиться любимой игрой такими способами, о которых ее разработчики из Blizzard никогда и не подозревали.

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Пользователь твиттера под ником Super Louis 64 создал мод, позволяющий пользователям играть в Overwatch с помощью контроллера Ring-Con от Ring Fit Adventure.

Геймер и контроллер Ring-Con / изображение gamespot.com

Для тех, кто не знаком с этим гаджетом, контроллер состоит из одного или двух геймпадов Joy-Con, прикрепленных к резиновому кольцу. Изменив схему управления геймер заставлял своих персонажей двигаться буквально бегая на месте на специальной подложке, тогда как кнопки Joy-Con использовались для управления способностями, а ради вызова "ульты" геймеру приходилось приседать. Таким образом игрок превратил простой матч в Overwatch в целый фитнес-курс.

Прицеливания и стрельба осуществляются с помощью самого кольца, позволяющего достаточно тонко контролировать "аим". Однако из-за того как быстро нужно стрелять, играя за некоторых персонажей или держать кольцо в постоянном напряжении, стреляя очередью, геймер, использующий подобный контроллер достаточно быстро почувствует усталость в руках.

Очевидно, что не все захотят испытать подобную модификацию, но согласитесь это довольно хороший способ фитнеса, особенно в условиях карантина.