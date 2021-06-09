Overwatch 2 знаходиться десь на горизонті, і фанати першої частини вже не можуть дочекатися його релізу. Звичайно, геймери все ще грають в оригінальний Overwatch, хоча і не так масово, як під час розквіту гри. Однак, багато відданих шанувальників все ще часто заходять у гру, щоб тримати свої навички в формі та отримувати порцію веселощів, а деякі винахідливі гравці знаходять абсолютно нові способи насолодитися улюбленою грою такими способами, про які її розробники з Blizzard ніколи й не підозрювали.

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Користувач твітеру під ніком Super Louis 64 створив мод, який дозволяє гравцям грати в Overwatch за допомогою контролера Ring-Con від Ring Fit Adventure.

Геймер та контролер Ring-Con / зображення gamespot.com

Для тих, хто не знайомий з цим гаджетом, контролер складається з одного або двох геймпадів Joy-Con, прикріплених до гумового кільця. Змінивши схему управління геймер змушував своїх персонажів рухатися буквально бігаючи на місці на спеціальній підкладці, тоді як кнопки Joy-Con використовувалися для користування здібностями, а заради виклику "ульти" геймерові доводилося присідати. Таким чином гравець перетворив простий матч в Overwatch у цілий фітнес-курс.

Прицілювання та стрільба здійснюються за допомогою самого кільця, що дозволяє досить тонко контролювати "аїм". Проте через те як швидко потрібно стріляти, граючи за деяких персонажів чи тримати кільце у постійній напрузі, стріляючи чергою, геймер, що використовує подібний контролер досить швидко відчує втому в руках.

Очевидно, що не всі захочуть спробувати подібну модифікацію, але погодьтеся це досить непоганий метод фітнесу, особливо в умовах карантину.