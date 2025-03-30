Дочь Илона Маска рассказала правду о его геймерских навыках

Дочь Илона Маска Вивиан Уилсон резко раскритиковала игровые способности миллиардера, развенчав миф о том, что глава Tesla и SpaceX настолько искусный геймер, каким хочет казаться.

Годами Илон Маск открыто рассказывал о своей любви к видеоиграм и бережно выстраивал репутацию искусного геймера, однако в последнее время этот "карточный домик" миллиардера разваливается на глазах, сообщает 24 Канал.

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Играл хуже 12-летних детей

Ранее на этой неделе Маск назвал известного стримера Хасана мошенником за проведение рекламных трансляций для игры Assassin's Creed Shadows, после чего официальный аккаунт игры в X высмеял миллиардера на потеху геймеров.

Впоследствии Хасан пригласил к себе на "поток" старшую дочь Маска – Вивиан Уилсон чтобы откровенно поговорить об игровых навыках ее отца.

Вивиан рассказала о временах увлечения отца шутером Owerwatch и вспомнила, что он имел бронзу (ранг в игре, – ред.), когда ей было 12 лет, в то время, как она и ее брат Гриффин занимали высшие ранги. По словам Вивиан, Маск даже просил детей играть с ним рейтинговые матчи, вероятно, чтобы они могли помочь ему подняться в рангах.

Он был п****цки ужасным в Overwatch,

– сказала Уилсон.

Отрывок из трансляции – смотрите видео

Кроме того, Вивиан заявила, что не верит в то, что Маск является искусным игроком в Path of Exile 2, сказав, что она до сих пор не понимает почему он вообще притворяется, что хорошо разбирается в играх.