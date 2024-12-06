NAVI оказались в шаге от вылета из Perfect World Shanghai Major 2024

Natus Vincere находятся на расстоянии одного поражения от вылета на Perfect World Shanghai Major после поражения от Spirit. Это не первый проигрыш украинской команды, которая уже начала играть на Elimination Stage. Вот главные детали.

Победы и поражения NAVI

Natus Vincere провела первую игру на Elimination Stage 5 декабря, встретившись с Team Liquid. Украинцы выиграли этот поединок на карте Nuke с результатом 13:10. К сожалению, после этого они проиграли команде MIBR на карте Inferno с результатом 11:13, пишет 24 Канал.

Смотрите также NAVI Junior становятся чемпионами European Pro League Season 21

Сегодня, 6 декабря, Natus Vincere играли с россиянами из команды Team Spirit. К сожалению, украинцы проиграли с огромным отрывом 2:13. Поклонники, зрители и журналисты были шокированы этим, ведь они успели досрочно назвать NAVI победителями, учитывая то, что они весь этот год доминируют в рейтинге команд.

Теперь NAVI оказались в шаге от выбытия из турнира. Команде нужны две победы подряд, чтобы попасть в плей-офф. Следующая игра Natus Vincere должна состояться против GamerLegion.

Напомним, еще одна украинская команда, Passion UA, в Elimination Stage, к сожалению, не прошла. Сначала она проиграла GamerLegion со счетом 2:1, но имела еще один шанс с Wildcard. Однако и на этот раз команде не удалось победить – она завершила со счетом 1:2.