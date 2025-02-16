NAVI вошли в новую киберспортивную дисциплину, подписав сразу 3 спортсменов

Украинская организация Natus Vincere не осталась в стороне от нового тренда в киберспорте, подписав сразу 3 игроков для новой весьма неожиданной дисциплины.

С осени прошлого года начался активный процесс того, чтобы шахматы признали киберспортом и вот топовая мировая организация NAVI объявила о подписании сразу нескольких игроков из этой новой "дисциплины", информирует 24 Канал со ссылкой на NAVI.

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Гроссмейстеры в рядах "рожденных побеждать"

Шахматы официально стали частью киберспортивного мира, а известные команды начали искать представителей в этой новоиспеченной категории.

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В частности, Team Liquid шокировали всех, включив в свою организацию гроссмейстера Магнуса Карлсена.

Представление Карлсена – смотрите видео

Украинская организация Natus Vincere ответила подписанием сразу трех не менее гениальных шахматистов. В ряды "рожденных побеждать" вступили: Нодирбек Абдусатторов, Уэсли Со и Александр Бортник.

В честь этого события NAVI представили забавный видео анонс, приобщив к съемкам игроков коллектива по Counter-Strike 2.

NAVI входят в новую дисциплину – посмотрите ролик

Кроме NAVI и Liquid, в дисциплину шахмат уже вошли LGD Gaming и Team Vitality и, похоже, что этот тренд будет продолжаться.